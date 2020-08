Reportan a otro soldado latino desaparecido de Fort Hood

Una vez más la base militar de Fort Hood, Texas, es escenario de una nueva desaparición de un soldado de origen latino, despertando las alertas de los familiares que exigen respuesta ante la indiferencia estatal.

Se trata del sargento Elder Fernández, de 23 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes cuando llegó a su residencia y luego se fue sin notificar a los familiares dónde se dirigía.

Autoridades han emitido las alertas públicas para intentar localizar al joven, quien fue dejado cerca de su vivienda, ubicada en Killen, por otro compañero de la unidad.

La base Fort Hood explicó que el soldado es un especialista en química, biología, radiología y nuclear adscrito a la Brigada de Sostenimiento de la primera división de caballería.

“Hemos completado una búsqueda en toda el área de la división, que incluye áreas de uso compartido de automóviles, estacionamientos y edificios del cuartel general”, dijeron autoridades.

La familia del sargento ve el suceso como algo “muy, muy raro” por tratarse de la misma base militar Fort Hood. “Ha estado en contacto con nosotros desde la semana pasada. Hablé personalmente con él el viernes por la mañana”, dijo la tía del soldado desaparecido, Isabel Fernández.

Indicó que el joven habló con su madre el domingo y le prometió llegar el lunes, pero hasta el momento se desconoce su paradero.

“El lunes llegó y se fue y no llamó, no respondió las llamadas de nadie más. El martes no hubo llamadas y mi hermana fue corriendo allí (Fort Hood) ayer”, agregó la pariente. La base militar ha sido objeto del interés público por la cantidad de muertes y desaparecidos.

El primer caso fue el de la soldado latina Vanessa Guillén, cuya muerte se le acredita a otro uniformado de 20 años que se suicidó después del suceso. Por el caso está procesada una joven estadounidense que habría sido cómplice del crimen.

Son cuatro soldados latinos, ligados a la base Fort Hood, que han desaparecido en los últimos tres meses y cuyos cadáveres son encontrados en las cercanías del batallón militar estadounidense.

