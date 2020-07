Marina de EEUU da bienvenida a la primera piloto afroamericana en la historia

Madelien Swegle, ha puesto su nombre en los libros de historia como la primera piloto afroamericana de avión táctico de la Marina de Estados Unidos.

“BZ a la teniente J.G. Madeline Swegle por completar el programa de aviador, Tactical Air (Strike)”, escribió el jueves el Jefe de Entrenamiento Aéreo Naval en página de Facebook. La abreviatura BZ o Bravo Zulu, significa: “bien hecho”.

BZ to Lt. j.g. Madeline Swegle on completing the Tactical Air (Strike) aviator syllabus. Swegle is the @USNavy’s first known Black female TACAIR pilot and will receive her Wings of Gold later this month. HOOYAH! @FlyNavy @NASKPAO #ForgedByTheSea #CNATRA #CNATRAgrads pic.twitter.com/FKSlURWQhJ

— Naval Air Training (@CNATRA) July 9, 2020