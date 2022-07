Funcionario indio es ingresado al hospital después de tomar agua de un “río sagrado” para probar que estaba limpia

India.- El primer ministro Bhagwant Mann, tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital luego de ingerir agua de un “río sagrado” para demostrar que el agua era consumible.

Medios locales informaron que el funcionario indio de 48 años de edad fue trasladado hasta en helicóptero por su delicado estado de salud.

El gobierno de India escribió en sus canales oficiales la decisión de Mann de consumir el agua del río sagrado. “Bhagwant Mann, mientras bebía agua bendita en Sultanpur Lodni, la tierra tocada por los pies de Guru Nanak Sahib”.

A la publicación se la agregó un video en el cual se ve al funcionario indio tomar en un vaso el agua que sacó del afluente.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022