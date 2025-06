Debate en las redes por un cantante hondureño que apareció sano y salvo tras desaparecer en Colombia por cuatro días

El cantante hondureño Maynor MC apareció sano y salvo después de estar desaparecido desde el 20 de junio, y que sus familiares denunciaran ante la policía que no sabían nada de él tras viajar a Colombia, generando incertidumbre por otros casos de desapariciones reportadas en la nación del café.

Maynor MC viajó a Colombia por temas de trabajo, acompañado de una modelo, que durante su desaparición no fue mencionada, pero que está con él una vez aclarado que no está desaparecido, sino que tuvo algunos problemas que su equipo publicitario no quiso mencionar en el comunicado de prensa.

La incertidumbre por la desaparición preocupó a sus seguidores y a cientos de hondureños que relacionaron su caso con otras desapariciones, entre estas las de la joven estudiante Tatiana Hernández, de 23 años, que hasta el momento no ha aparecido.

El cantante hondureño perdió contacto el 20 de junio, cuando dejó de responder los mensajes y su celular aparecía apagado. A pesar de que se reportó que se encuentra bien, las personas han arremetido en los mensajes, calificándolo de irresponsable al mantener en zozobra a su familia y sus seguidores.

Personas que defienden al artista señalan que tal vez fue objeto de un asalto y que hasta que llegue a su país podrá hablar de lo sucedido.

"Él ya pareció sano y salvo, él se ha comunicado con sus familiares hoy por la tarde y queremos hacer una aclaración que el caso que ha pasado en Colombia no es un SHOW DE MARKETING", dijo el equipo de publicidad del cantante hondureño.

Hasta el momento, se desconoce qué pasó y se espera que al llegar a Honduras dé detalles a sus seguidores por qué estuvo desaparecido cuatro días.