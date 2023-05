FBI agradece públicamente y reconoce el coraje de la persona que ayudó a capturar a Oropeza

La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) agradeció públicamente a la persona que ayudó para poder capturar a Francisco Oropeza.

El FBI destacó que el ciudadano que dio información del paradero del mexicano que mató a cinco miembros de una familia hondureña tuvo el coraje de denunciarlo.

“Gracias a la persona que tuvo el coraje de llamar para dar este aviso. Siempre dijimos que no era una cuestión de ‘sí’, sino de ‘cuándo’ sería capturado, y nos alegramos de que esta noche fuera ese ‘cuándo'”. Todos hemos estado esperando”. cita el tuit de la organización.

Oropeza fue detenido aproximadamente a las 7:00 de la noche de este martes tras cuatro días de intensa búsqueda.

