Exjefe del FBI, investigado por presunto espionaje encubierto a Donald Trump

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha abierto una investigación sobre James Comey, exdirector de la agencia, por presuntamente haber dirigido una operación encubierta no oficial para obtener información comprometedora sobre Donald Trump durante su primera campaña presidencial en 2016. La pesquisa ha sido impulsada por el actual director del FBI, Kash Patel, según informó The Washington Times.

El caso se basa en las declaraciones de un informante que testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado. De acuerdo con su denuncia, Comey habría supervisado directamente una operación secreta sin dejar registro oficial, evitando así los controles internos habituales de la agencia.

El operativo consistió en la infiltración de dos agentes encubiertas en el entorno de la campaña de Trump, quienes fingieron interés romántico en personas cercanas al entonces candidato republicano con el objetivo de obtener información sensible. Sin embargo, la operación se desmoronó cuando un medio de comunicación obtuvo una fotografía de una de las agentes y se preparaba para publicarla. El FBI logró convencer al periódico de no divulgar la imagen, alegando que la mujer era una informante cuya identidad debía protegerse, cuando en realidad era una operativa de la agencia.

Según el informante, tras la disolución del operativo, una de las agentes encubiertas fue transferida a la CIA, lo que le impediría testificar sobre el caso, mientras que la otra recibió un ascenso dentro del FBI y actualmente ocupa un cargo de alto nivel. Además, se habría ordenado a varios empleados del FBI que guardaran silencio sobre la operación, lo que algunos interpretaron como una advertencia directa.

Aunque la investigación busca determinar si existió un sesgo institucional contra Trump dentro del FBI, hasta el momento no hay evidencia de que la información recabada haya sido utilizada en su contra. No obstante, el hecho de que la operación no se registrara oficialmente ha generado sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de la iniciativa de Comey y ha reavivado el debate sobre la imparcialidad de las agencias de inteligencia en procesos electorales.