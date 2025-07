Temas clave: Las tendencias de compra dentro de las aplicaciones, el rendimiento de los géneros, la demografía de los jugadores, la adopción de estrategias D2C y los modelos de monetización híbridos

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--

Xsolla publica informe "The State of Play" correspondiente al segundo trimestre de 2025: Los juegos para móviles tocarían los 126.000 millones de dólares en 2025 en el marco del auge mundial de las aplicaciones, con un análisis en profundidad de las tendencias, los géneros y las estrategias de monetización

Xsolla, empresa líder mundial en comercio de videojuegos, se enorgullece de anunciar la publicación de la edición del segundo trimestre de 2025 de "The Xsolla Report: The State of Play". Se trata de un informe detallado que proporciona información crucial sobre las tendencias y oportunidades que dan forma al panorama de los videojuegos, lo que permite a los profesionales del sector adaptarse y prosperar en el mercado actual, en rápida evolución.









En 2024, el uso mundial de las aplicaciones móviles se disparó hasta tocar la cifra asombrosa de 4,2 billones de horas, un récord histórico que impulsó un gasto masivo de 150.000 millones de dólares en plataformas móviles. Los juegos móviles lideran esta tendencia: representaron más de la mitad de ese total. A pesar de haberse registrado una caída del 6 % en las descargas totales de juegos, que se redujeron a 49 600 millones, los ingresos por compras dentro de las aplicaciones aumentaron, lo que indica un mayor compromiso de los usuarios y una base de jugadores más valiosa. Además, el impulso está lejos de haber terminado: se estima que los ingresos de los juegos móviles crecerán a una tasa compuesta anual constante del 5,57 %, hasta los 126.060 millones de dólares en 2025 y la cifra asombrosa de 156.580 millones de dólares en 2029.

Analizando más a fondo el rendimiento de los distintos géneros, se observa que el panorama de los juegos móviles es bastante desigual. Los juegos de rol dominaron los ingresos, habiendo recaudado 2000 millones de dólares en compras dentro de las aplicaciones con una sólida tasa de éxito del 7,2 %. Les siguieron los juegos de estrategia, que generaron 352 millones de dólares y una tasa de éxito del 3,8 %. Pero los juegos de simulación se llevaron la corona en cuanto a alcance: acumularon más de 1000 millones de descargas y ostentaron la tasa de éxito más alta, con un 10,2 %, lo cual indica un fuerte compromiso y retención de los usuarios.

El camino hacia el éxito sigue siendo difícil: apenas el 1,9 % de los títulos nuevos superó la barrera del millón de dólares de ingresos, mientras que inesperadamente, un 62 % no ganó nada, lo que demuestra lo competitivo, saturado e implacable que es el mercado para los recién llegados.

A medida que los desarrolladores buscan modelos de crecimiento alternativos, las estrategias directas al consumidor (D2C) están ganando terreno. Una encuesta reciente realizada a diversos desarrolladores de la UE reveló que el 23 % de los encuestados ha adoptado modelos D2C y el 12 % los está desarrollando activamente. Aún así, el 62 % todavía no ha implementado este tipo de estrategias.

"El cambio en el sector móvil es evidente: los jugadores gastan más, pero en menos juegos y con mejor soporte", señaló Chris Hewish, presidente de Comunicación y Estrategia de Xsolla. "Es fundamental que los desarrolladores combinen estrategias híbridas de monetización y distribución para lograr la sostenibilidad a largo plazo".

El 72 % de los desarrolladores ya adopta modelos híbridos de monetización, que combinan compras dentro de la aplicación, suscripciones y publicidad para maximizar los ingresos y llegar a un público más amplio. A medida que la monetización evoluciona, estos modelos, de la mano de LiveOps y las colaboraciones estratégicas de propiedad intelectual, dan forma al plan para lograr el éxito móvil en 2025 y el futuro.

Para saber más al respecto y acceder a la edición del segundo trimestre de 2025 de "The Xsolla Report: The State of Play", visite: xsolla.pro/xsolla-report-q2

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa líder mundial en la comercialización de videojuegos con un sólido y potente conjunto de herramientas y servicios diseñados específicamente para el sector. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos a nivel mundial y en distintas plataformas. Como líder innovador en el comercio de videojuegos, la misión de Xsolla es resolver las complejidades inherentes a la distribución, comercialización y monetización globales para ayudar a nuestros socios a llegar a más ubicaciones geográficas, generar mayores ingresos y crear relaciones con jugadores de todo el mundo. Fundada y con sede principal en Los Ángeles, California, tiene oficinas en Londres, Berlín, Seúl, Pekín, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal y ciudades de todo el mundo.

Para saber más, visite: xsolla.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para la prensa

Derrick Stembridge



Vicepresidente de Relaciones Públicas Globales de Xsolla



d.stembridge@xsolla.com