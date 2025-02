Dan Bongino se convierte en el nuevo subdirector del FBI a pesar de su historial de críticas y teorías conspirativas 

Dan Bongino, uno de los elegidos del presidente Donald Trump, se convirtió en el nuevo subdirector del FBI, institución que por años criticó y hasta sugirió que desapareciera.

Como era de esperarse, el nombramiento ha generado una ola de reacciones, en su mayoría en contra, por considerar que existe personal más capacitado para el importante cargo en la agencia de investigación.

De acuerdo con los registros, Dan Bongino ha pasado los últimos siete años criticando a la agencia que ahora dirigirá como segundo al mando.

Entre las críticas y teorías conspirativas repetidas constantemente por el ahora funcionario de la gestión Trump se destaca que el FBI es corrupta, y que los agentes estaban en contra del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Los ataques al FBI comenzaron en el 2017 en su programa de radio "The Dan Bongino Show", en el cual presentaba un podcast diario, muy popular en Estados Unidos (EEUU).

“El FBI le ha fallado total y completamente a Estados Unidos... Me mata tener que decirles que no pueden confiar en esta gente, no pueden”, son algunos de sus cuestionamientos a la institución que hoy dirigirá como subdirector.

El elegido de Trump se dirigió a los que se oponen a su nombramiento por medio de su programa. A pesar de los ataques, utilizó un lenguaje más nivelado.

“Lo entiendo, si eres un oponente político mío que ha estado involucrado en celebrar con orgullo un sistema de justicia armado, no puedes entender cómo un tipo como yo, que habla de contenido partidista en un programa de opinión, hace un trabajo incuestionablemente no partidista”.