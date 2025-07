Más californianos califican para el Programa Cool Air Rebate que ahora cubre el 90% del costo de reparación del aire acondicionado del vehículo

El programa amplía la elegibilidad y ofrece diagnóstico gratuito durante el mes de julio

El programa ahora cubre hasta el 90% del costo de reparaciones elegibles (anteriormente cubría hasta el 80%) para eliminar fugas del refrigerante R-134a—un gas de efecto invernadero 1,400 veces más dañino que el dioxido de carbono. Además, el programa amplío los requisitos de ingresos pasando del 200% al 225% del nivel federal de pobreza, permitiendo que más familias califiquen. Finalmente, durante todo el mes de julio, el programa ofrecerá diagnósticos gratuitos en talleres participantes de todo el estado para determinar si los vehículos son elegibles. Estas actualizaciones entran en vigor el 1 de julio de 2025 y serán permanentes. El diagnóstico gratuito solo estará disponible del 1 al 31 de julio de 2025.

“Las actualizaciones al programa Cool Air Rebate—incrementar la asistencia financiera al 90%, ampliar la elegibilidad de ingresos y ofrecer diagnósticos gratuitos—buscan garantizar que más californianos obtengan la ayuda que necesitan para mantenerse frescos y seguros,” dijo Nathan Perrine, Director Ejecutivo del Car Care Council, la organización que administra el programa. “No se trata solo de comodidad, es una question de equidad y salud. Las familias de bajos ingresos son las más afectadas por el calor, y este programa les permite reparar su aire acondicionado y evitar riesgos causados por el calor extremo.”

Además de proteger a comunidades vulnerables durante el verano, uno de los objetivos del programa es reducir la contaminación del aire causada por la liberación del refrigerante R-134a a la atmósfera.

Según el informe State of the Air 2025 del American Lung Association, varias ciudades de California, como Los Ángeles, San Bernardino, Visalia, Bakersfield, Fresno y Sacramento, siguen siendo entre las más contaminadas por ozono. Esta contaminación contribuye en gran medida a las enfermedades respiratorias, como ataques de asma y afecta la agricultura y la producción forestal, generando pérdidas económicas.

Desde su lanzamiento piloto en Fresno en julio de 2024, el programa ha reparado 1,067 vehículos y ha otorgado casi $1.2 millones en subsidios a talleres participantes. Actualmente, más de 110 ciudades en California ofrecen el programa. El financiamiento proviene de depósitos no reclamados por latas de R-134a vendidas en el estado, autorizado por la Junta de Recursos del Aire de California en 2024.

El anuncio de las actualizaciones se realizó en CSAI Auto Service en Riverside, uno de los más de 225 talleres certificados que forman parte del programa CAR. Patricia Summers, propietaria del taller, compartió por qué decidieron participar.

“Vemos familias todos los días que posponen las reparaciones porque no pueden pagarlas,” dijo Summers. “Ser parte del programa Cool Air Rebate significa que ahora podemos decir ‘sí’ a más personas. Estamos orgullosos de ofrecer este servicio a nuestra comunidad.”

Tara S., residente de Rancho Cucamonga, pudo reparar el aire acondicionado de su auto a través del programa el mes pasado, después de pasar dos años sin aire acondicionado. Tara vive con su madre de 80 años, quien tiene Alzheimer y es muy sensible al calor, por lo que solo podían salir de casa temprano en la mañana o por la noche.

“Mi mamá y yo tenemos ingresos limitados y no podíamos pagar la reparación,” dijo Tara, quien agregó que era todo un reto llevar a su mamá a las citas médicas durante los meses de verano. “Fueron los dos años más largos de mi vida. No te das cuenta de lo importante que es tener aire acondicionado hasta que ya no lo tienes. Ahora el aire de mi carro funciona mejor que nunca. Estoy muy agradecida.”

El programa colabora con 240 organizaciones comunitarias en todo el estado para llegar a la mayor cantidad de solicitantes posibles. Uno de ellos es Gerardo Puluido y el increíble equipo de Casa Blanca Home of Neighborly Service, quienes han brindado apoyo esencial a las familias del vecindario Casa Blanca desde 1970. “El programa Cool Air Rebate ha cumplido todo lo que prometió—y sigue mejorando,” afirmo Puluido, en referencia al aumento de cobertura al 90% y los nuevos criterios de ingreso.

Acerca el programa Cool Air Rebate

El programa Cool Air Rebate ofrece asistencia financiera a californianos de bajos ingresos para cubrir hasta el 90% del costo de reparar fugas de refrigerante R-134a—un gas de efecto invernadero 1,400 veces más dañino que el CO₂—en vehículos fabricados entre 1993 y 2019. El programa es administrado por el Car Care Council en coordinación con la Junta de Recursos del Aire de California, y se financia con depósitos no reclamados de latas de R-134a vendidas en el estado.

Para más información y para encontrar un taller participante, visita: www.coolairrebate.org

Contacto: Maricarmen Litzo



Correo Electrónico: maricarmen@sociospragency.com

Mobile: 916-578-4210