Resumen: Institutional Real Estate, Inc. anuncia compra de Lyndon Publishing 2 Limited, con sede en el Reino Unido

SAN RAMÓN, California.--(BUSINESS WIRE)--Institutional Real Estate, Inc. ("IREI") ha concretado la adquisición de los activos de Lyndon Publishing 2 Ltd ("Lyndon Publishing"), con sede en Londres, en particular, de The Property Chronicle y The Green Chronicle . La ex Lyndon Publishing 2 ahora operará como una división de IREI





The Property Chronicle llega a una audiencia mundial de profesionales, investigadores y académicos del sector de la inversión inmobiliaria. Su publicación hermana, The Green Chronicle , aborda los intereses y preocupaciones de los jóvenes talentos emergentes en estas profesiones inmobiliarias. Ambas publicaciones se publican con el formato de boletines informativos semanales repletos de contenido original y artículos de opinión de los líderes intelectuales y de opinión del sector.

Contacts

Contacto para la prensa:

Sandy Terranova



Institutional Real Estate, Inc.



925-244-0500