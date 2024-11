Congresista acusa al gobierno de ocultar información sobre bases secretas de OVNIS en el océano 

Una congresista republicana denunció que el gobierno de Joe Biden está ocultando información sobre bases secretas de extraterrestres en el océano.

Se trata de la legisladora de Colorado, Lauren Boebert, quien generó controversia al cuestionar en el Congreso de Estados Unidos la presencia de alienígenas en nuestros mares.

La polémica se desató durante la audiencia en la Cámara Baja de Representantes sobre la posible presencia de seres de otros planetas.

La congresista fue contundente al indicar que bases secretas extraterrestres en el océano están siendo ocultadas por el actual gobierno.

El señalamiento en contra del gobierno estadounidense surge luego de que trascendiera un video de una supuesta nave saliendo del océano de Kuwait.

La filmación salió a la luz pública a unos días que el Pentágono publicó un informe de nuevos avistamientos extraterrestres, cuyos resultados no son concluyentes.

Hasta la fecha, el Pentágono no ha confirmado ni desmentido la existencia de vida en otros planetas, lo que no afirma si los eventos extraños son o no naves extraterrestres.

En la audiencia sobre la existencia de bases extraterrestres en el océano participaron cuatro expertos: El contralmirante retirado de la Armada Dr. Tim Gallaudet, el exfuncionario del Departamento de Defensa Luis Elizondo, el ex administrador asociado de política espacial de la NASA Michael Gold y el periodista Michael Shellenberger.

Uno de los expertos aseguró que hay una serie de casos registrados en los mares de la Tierra, generando alerta a nivel mundial.

Shellenberg detalló que, aunque se desconoce la existencia de una base secreta extraterrestre en el océano, sí hay avistamientos de naves saliendo del mar.