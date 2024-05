Senador chileno asegura que fue “transportado” por un extraterrestre

Polémica han generado las declaraciones del senador chileno, Karim Bianchi, quien aseguró que fue abducido por un extraterrestre y que tiene documentos secretos de la NASA.

El político detalló que el incidente sobrenatural ocurrió en el 2012 cuando conducía de Puerto Natales a Punta Arenas.

El senador chileno detalló que vio una luz giratoria en forma de platillo que se le acercó e inmediatamente su vehículo se apagó misteriosamente.

“Era una luz muy grande, de forma circular, de distintos colores”, dijo sobre su experiencia con un extraterrestre.

Según el político, tras ese episodio apareció 200 kilómetros adelante. “Se me apaga el vehículo, venía hablando por teléfono con alguien, se apagó todo y aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante”.

Posterior a su encuentro con un extraterrestre o una nave espacial, empezó a ver búhos y lechuzas frecuentemente.

“Después de este evento, veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar su significado y me explicaron que estaba relacionado con los extraterrestres por el giro del cuello y los ojos de estos animales”, comentó el senador generando asombro.

Lo que relató después fue mucho más desconcertante, porque asegura que tiene documentos secretos de la NASA y que durante un año tuvo tanta energía en su cuerpo que cuando daba la mano se sentían golpes eléctricos.

“Llegó un viejo pelado (pelón) a la oficina y me trajo unos papeles, y me dijo: usted tiene que difundir el mensaje y me trae papeles que eran secretos de la NASA”, aseguró el senador sobre su experiencia Con un extraterrestre.

Dijo que aún tiene los documentos, pero no brindó mayores detalles.