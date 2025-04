El asesor del Líder advierte que Irán podría desarrollar armas nucleares si es atacado

Un alto asesor del Líder Supremo de Irán ha advertido que el país podría verse obligado a desarrollar armas nucleares si Estados Unidos o Israel lanzan ataques militares en su contra, según informó Roozno el 1 de abril.

Ali Larijani, exnegociador jefe del programa nuclear iraní y actual asesor del Líder Supremo, señaló que, aunque Irán sigue comprometido con la prohibición religiosa de las armas nucleares, una agresión externa podría generar una "justificación secundaria" para su desarrollo. "Si Estados Unidos comete un error estratégico en el tema nuclear de Irán, obligará al país a avanzar hacia las armas nucleares, ya que debe defenderse", afirmó Larijani en una entrevista televisiva.

El asesor enfatizó que la fatua del Líder Supremo prohíbe la fabricación de armas nucleares y que esta postura ha sido registrada ante las Naciones Unidas. "Una fatua es diferente a las directivas políticas, y su carta sobre este tema fue presentada ante la ONU", explicó. Sin embargo, advirtió que la presión externa podría alterar esta posición. "Cuando nos presionan, crean una justificación secundaria", añadió.

Larijani insistió en que Irán actualmente no tiene intención de desarrollar armas nucleares, pero que el aumento de las tensiones podría cambiar la opinión pública y presionar a los líderes del país a reconsiderar su postura para garantizar la seguridad nacional. Citó informes recientes de la inteligencia estadounidense que confirman que Irán no ha buscado activamente armas nucleares. "Hace pocos días, el jefe de la comunidad de inteligencia de EEUU dijo: 'Sabemos que Irán no ha avanzado hacia las armas'", mencionó.

El asesor también destacó que Irán permite la supervisión continua del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y que no tiene intención de realizar afirmaciones exageradas sobre su programa nuclear. No obstante, advirtió que cualquier acción militar contra Irán podría llevar al país a tomar decisiones drásticas. "Si avanzan hacia el bombardeo de Irán, ya sea por sí mismos o a través de Israel, nos obligarán a tomar otra decisión", concluyó Larijani.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Teherán y Washington, que recientemente intercambiaron mensajes formales, incluyendo una carta del presidente de EEUU que funcionarios iraníes han descrito como una amenaza directa.