Un ex agente de la CIA sostiene que sabe dónde se encuentra el Arca de la Alianza

Recientes documentos desclasificados de la CIA han reavivado el interés en la mítica Arca de la Alianza, un objeto sagrado de la tradición judeocristiana que, según la Biblia, contenía las tablas con los Diez Mandamientos entregados a Moisés.

El exagente de la CIA Ed Dames afirmó que conoce la ubicación exacta del Arca, basándose en su experiencia en el proyecto Stargate, un programa secreto del Ejército estadounidense que empleaba espectadores remotos para obtener información sobre lugares y objetos distantes. Dames, quien entrenó a otros en esta técnica, aseguró que la búsqueda de la reliquia fue parte de los ejercicios de entrenamiento del programa, que estuvo en operación entre 1977 y 1995.

La CIA experimentó con la llamada "visión remota", una técnica en la que individuos entrenados supuestamente podían proyectar su conciencia para obtener información sobre objetos o lugares distantes. En una sesión realizada el 5 de diciembre de 1988, un clarividente identificado como "espectador remoto Nº 32" describió un objeto similar a un ataúd, elaborado con madera, oro y plata, resguardado en un sitio subterráneo y protegido por entidades sobrenaturales.

La visión del psíquico detalló que la estructura estaba decorada con serafines y rodeada de edificaciones con cúpulas similares a las de las mezquitas, lo que sugeriría una ubicación en Oriente Medio. Además, aseguró que cualquier intento de abrir el contenedor por la fuerza resultaría en la destrucción de quienes lo intentaran, debido a un "poder desconocido".

Sin embargo, la comunidad científica ha rechazado la validez de la visión remota, considerándola una pseudociencia sin evidencia comprobada. Joe McMoneagle, uno de los principales involucrados en estos experimentos, declaró al New York Post que este caso en particular carece de credibilidad y que, sin la presentación física del Arca, no hay fundamento para tales afirmaciones.

Pese a las controversias, el mito del Arca de la Alianza sigue cautivando al público, como lo demostró el éxito de la película En busca del arca perdida de Steven Spielberg en 1981. Mientras algunos creen que el Arca sigue oculta en algún lugar del mundo, otros sostienen que su existencia es meramente simbólica. Sea como fuere, este misterioso objeto continúa siendo fuente de fascinación y especulación.