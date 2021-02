Wells Fargo dona $500,000 para fines de asistencia por la tormenta invernal en Texas

Los fondos ayudarán con el acceso a alimentos y agua, y con las reparaciones de las viviendas en comunidades gravemente afectadas; también se ofrece apoyo a los clientes

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Los efectos devastadores de varias tormentas invernales han dejado a millones de texanos con costosos daños a la vivienda y acceso limitado a alimentos y agua. Para ayudar con las iniciativas de asistencia, la Wells Fargo Foundation dona $500,000 para ayudar a las personas y familias a recuperarse, lo que incluye $50,000 a la Asistencia por Desastre de la Cruz Roja Americana y $100,000 a Feeding Texas, una red de 21 bancos de comida en el estado. Los $350,000 restantes se destinarán a las organizaciones sin fines de lucro locales que se centran en la reparación de las viviendas, particularmente en comunidades de ingresos bajos y moderados, y en la recuperación de la comunidad.

“ Las recientes tormentas invernales causaron destrucción masiva y angustia emocional. Queremos que nuestros clientes, empleados y comunidades en las que prestamos servicios en todo el estado sepan que estamos aquí para apoyarlos”, dijo Nate Hurst, Presidente de la Wells Fargo Foundation. “Esperamos que nuestra donación ayude a organizaciones sin fines de lucro locales a ampliar su trabajo y facilitar una recuperación equitativa del clima severo. Más importante aún, también queríamos que una parte de nuestro financiamiento ayudara a desarrollar la resiliencia para el futuro a fin de que las comunidades puedan resistir mejor los impactos del cambio climático”.

Apoyo a los clientes

Wells Fargo ha asumido el compromiso de proporcionar apoyo a los clientes y empleados afectados por estas tormentas, incluyendo la exención del pago de determinados cargos —como los cargos por pago atrasado— y su eliminación o revocación. Las opciones de asistencia con los pagos y de asistencia por desastre requieren que los clientes se comuniquen con nosotros. Los clientes que deseen analizar sus necesidades financieras deben llamar al 800-219-9739. Para obtener información actualizada sobre el estado de las sucursales, los clientes pueden visitar nuestro sitio Web de localizador de sucursales/ATM.

Además, los clientes pueden hacer donaciones a la Cruz Roja Americana* a través de la Banca por Internet Wells Fargo Online® y con Zelle®** en la app de Wells Fargo Mobile®. Las donaciones se destinarán a la Asistencia por Desastre de la Cruz Roja Americana para ayudar con los desastres grandes y pequeños, e innumerables otras crisis.

Apoyo a los empleados

Wells Fargo también apoya a los empleados a través de su fondo We Care Fund, un programa especial que ofrece subvenciones financieras a empleados para cubrir gastos imprevistos causados por una situación de desastre o dificultades económicas fuera de su control.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company es una compañía líder de servicios financieros que tiene activos de aproximadamente $1.9 billones y que se enorgullece de prestar servicios a uno de cada tres hogares estadounidenses y a más del 10% de todas las empresas medianas en EE. UU. Brindamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor, a través de nuestros cuatro segmentos operativos sujetos a la presentación de informes: Consumer Banking and Lending (Banca y Préstamos al Consumidor); Commercial Banking (Banca Comercial); Corporate and Investment Banking (Banca Corporativa y de Inversión) y Wealth and Investment Management (Administración de Patrimonio e Inversiones). En el año 2020, Wells Fargo ocupó el puesto número 30 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. En las comunidades a las que prestamos servicios, la compañía enfoca su impacto social en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo para todos mediante el apoyo de la vivienda a precio asequible, el crecimiento de las pequeñas empresas, el bienestar financiero y una economía baja en carbono. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo.

Puede obtener información adicional en www.wellsfargo.com/es | Twitter: @WellsFargo (en inglés).

*El nombre, el emblema y los materiales protegidos por derechos de autor de la Cruz Roja Americana se utilizan con su autorización, lo que de ningún modo constituye un endoso, expreso o implícito, de ningún producto, servicio, compañía, opinión o postura política. El logotipo de la Cruz Roja Americana es una marca comercial registrada propiedad de The American National Red Cross. Para obtener más información sobre la Cruz Roja Americana, visite redcross.org/cruz-roja.html.

**Zelle podrá usarse para enviar donaciones directas solamente a la Asistencia por Desastre de la Cruz Roja Americana. Las donaciones a otras organizaciones de caridad no están disponibles en este momento. Zelle, Wells Fargo y la Cruz Roja Americana no son responsables, sin mediar falta de su parte, por no completar su transacción por el monto correcto, o por cualquier pérdida relacionada. Zelle y las marcas relacionadas con Zelle son de propiedad absoluta de Early Warning Services, LLC y se utilizan aquí bajo licencia.

