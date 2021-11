Polémica por pintura que exhibe a George Floyd como Jesucristo

EEUU.- Polémica ha provocado una universidad Católica al exhibir una pintura con George Floyd representando a Jesucristo.

La imagen se ha viralizado, unos catalogándola de hereje y otros defendiendo la iniciativa.

De acuerdo con el portal The Daily Signal, maestros y universitarios alzaron su voz al ver al afroamericano, asesinado por policías, personificado a Jesucristo.

A pesar que la imagen se muestra desde marzo del 2021 en una galería de la Universidad Católica de América, fue hace unas semanas que fotografías despertaron la indignación de la sociedad.

La obra polémica fue reproducida por Kelly Latimore y consiste en modificar la obra titulada “Mamá”.

La icónica pintura religiosa muestra a Jesucristo muerto tras su crucifixión en los brazos de su madre, la virgen María.

“Esa famosa pintura emula a la virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo”, recordaron expertos sobre la obra artística.

Por su parte, la universidad ha informado que colocar a George Floyd en lugar de Jesucristo es una forma de llorar al afroamericano, quien despertó en movimiento Black Lives Matter.

La explicación no ha sido suficiente para los indignados, quienes han calificado la obra como una blasfemia.

Asimismo, aseguran que el afroamericano, víctima de la violencia policial, no fue un santo.

Los alumnos aseguran que no están en contra de que se recuerde a Floyd, pero que el retrato de él representando a Jesucristo es ofensivo.

Hey @CatholicUniv:

What is this?

Signed,

An alumnushttps://t.co/vnBFxjtmNT

— Matt Rooney (@MattRooneyNJ) November 23, 2021