Apuñalan en prisión al expolicía condenado por el asesinato de George Floyd

Dereck Chauvin, el expolicía condenado por el asesinato del afroamericano George Floyd, fue apuñalado en prisión, informaron la noche del viernes The Associated Press y The New York Times.

Los informes, señalan que el exuniformado de Minneapolis fue agredido por otros reos en la Correccional Federal en Tucson.

Reportes de agencias detallan que Chauvin se encuentra estable tras el altercado, reportado a las 12:30 de la noche (hora local), y que se dio por razones aún no establecidas por las autoridades penitenciarias.

“Un individuo encarcelado” fue agredido en la prisión de Tucson aproximadamente a las 12:30 p.m.”, dijo el viernes la Oficina de Prisiones. Posteriormente, se confirmó que se trataba del expolicía condenado por el crimen racial.

De acuerdo con CNN, empleados que se enteraron del ataque iniciaron medidas para salvar la vida del exuniformado. “La persona fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento… Ningún empleado resultó herido durante el incidente”, se explicó por medio de un comunicado de prensa.