MSCI reclasificará el índice MSCI Pakistán de mercado emergente a mercado fronterizo

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios para fundamentar las decisiones críticas para la comunidad mundial de las inversiones, anunció hoy que reclasificará los índices MSCI Pakistán de mercado emergente a mercado fronterizo.

Esta conclusión se funda en los comentarios de los participantes del mercado, tomados de su reciente Consulta sobre una propuesta de reclasificación de mercado para el índice MSCI Pakistán. MSCI reclasificará los índices MSCI Pakistán, que pasarán de mercado emergente a mercado fronterizo en un solo paso, en simultáneo con la revisión del índice semestral de noviembre de 2021 (SAIR). Según una simulación que utiliza los datos proforma al 31 de agosto de 2021, esto llevaría a la inclusión de cuatro papeles en el índice MSCI Frontier Markets, con una ponderación en el índice, en torno al 1,90%.

Aunque el mercado de valores de Pakistán reúne los requisitos de accesibilidad al mercado según el marco de clasificación de los mercados emergentes, ya no cumple con las normas de tamaño y liquidez. En concreto, las reglas de continuidad del índice, según lo dispuesto en la sección 2.4 de la Metodología de índices de mercado de inversión global de MSCI, se han aplicado desde la Revisión del índice semestral de noviembre de 2018 para mantener los tres elementos obligatorios del Índice de MSCI Pakistán. Desde el SAIR de noviembre de 2019, no ha habido valores en el universo de la renta variable de MSCI Pakistán que cumplan con los criterios de tamaño y liquidez de los mercados emergentes, dentro del marco de clasificación de mercado de MSCI.

A partir del SAIR de noviembre de 2021, los índices de MSCI Pakistán se volverán a equilibrar en función de los requisitos de tamaño y liquidez para los mercados fronterizos de liquidez promedio y de menor amplitud, tal como se describe en la sección 5.2 de la Metodología de índices de mercado de inversión global de MSCI,

Acerca de MSCI

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión. Para saber más al respecto, visite www.msci.com.

