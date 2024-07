Joven obliga a sus padres a mantenerlo porque no pidió nacer

Un joven ha generado indignación en las redes sociales por asegurar que sus padres están obligados a mantenerlo porque él no pidió nacer y no tiene por qué trabajar.

El video de tan solo unos segundos del tiktoker ha provocado tanto revuelo que el caso trascendió las fronteras por la cantidad de comentarios.

La mayoría de los usuarios cuestionan al joven por su forma de pensar, asegurando que está equivocado y que debería de valorar a sus padres.

Otros indican que el tiktoker tiene parte de razón al asegurar que no pidió nacer y que no está obligado a algunas cosas, pero no coinciden que deber ser mantenido por sus progenitores.

“Mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron mi consentimiento”, asegura Hassan en el video, que lleva más de cuatro millones de reproducciones.

El joven asegura que no pidió nacer, no tiene sentido trabajar, ya que fueron ellos los que lo trajeron a este mundo.

“No tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”, dijo el joven desatando polémica.

Indicó que si ellos lo quisieron tener que lo mantengan, ellos que quisieron tener un hijo sin medir las consecuencias.

Entre los cuestionamientos al joven destacan que los padres jamás pensaron tener un hijo así. “Mamás no olviden tomar vitaminas”.

Por su parte, los que creen que tiene razón porque no pidió nacer aseguran que no ven ninguna falla en su lógica y que no tiene nada que agradecer.