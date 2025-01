Rapera de 489 libras demanda a Lyft porque un conductor no le permitió entrar a un vehículo

El caso de la rapera estadounidense Dank Demoss se ha viralizado en las redes luego de que demandara a Lyft porque un conductor se negó a llevarla por su peso de 489 libras.

Todo comenzó cuando la influencer solicitara el servicio y el conductor, al verla, se negara a dejarla entrar al carro y le sugiriera pedir un carro XL.

En el video, publicado por la rapera, se escucha que el conductor fue muy amable al decirle que no podía hacerle la carrera, pero sus razones fueron consideradas como un acto discriminatorio que terminó en una demanda.

Los comentarios del video son reñidos, unos apoyan a Lyft por no permitirle entrar al carro y otros defienden a la rapera y le dan la razón de su enojo.

Detroit rapper Dank DeMoss is suing Lyft after a driver allegedly refused her a ride, claiming that her weight might cause the tires to pop. pic.twitter.com/3sdi1pbsdq

Según la conversación, el conductor, quien se identificó como Abraham, le dijo claramente que los neumáticos del carro no resistirían el peso y podrían dañarse por las 489 libras que pesa la cantante.

El conductor canceló el viaje para que su clienta no perdiera el dinero y pudiera pedir otro Uber que pudiera llevarla a su destino.

La plataforma Lyft, tras viralizarse la publicación, pidió disculpas a la rapera y aseguró que la conducta del chófer fue inaceptable.

Dank Demoss interpuso una demanda en Michigan por discriminación, asegurando que lo hace por otras personas que han sufrido lo mismo que ella.

🔥🚨DEVELOPING: Detroit Rapper Dank Demos, the woman that is suing a Lyft driver for claiming she could not fit in his vehicle is the same talented rapper that went viral on my page last year for this video. pic.twitter.com/OMQcvysF5z

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 28, 2025