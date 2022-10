Irán sumida en una crisis social: 40 días de intensas protestas por la libertad de las mujeres

Las protestas en Irán se han intensificado sumiendo al país en una profunda crisis social que se ha extendido por 40 días con el objetivo de exigir libertad para las mujeres.

El movimiento masivo en contra del gobierno se deriva de la muerte de un joven de 20 años que se encontraba bajo custodia policial.

La muerte de Mahsa Amini ha provocado que miles de iraníes se enfrenten al gobierno, desafiándolo al quitarse el hiyab.

“Miles de personas se tomaron las calles en las principales ciudades y otros puntos del país”, se informó en la conmemoración de los 40 días de la muerte de Amini.

La joven fue detenida por usar inadecuadamente el hiyab y fue entregada a sus familiares sin vida, despertando un movimiento nunca antes visto en la historia del país.

En respuesta a la crisis social que se agudiza, el gobierno ha culpado a países extranjeros de promover los disturbios.

Durante los enfrentamientos con la policía se ha reportado la muerte de 239 manifestantes, entre ellos 29 menores de edad.

En los 40 días de constantes protestas las consignas que han predominado son la libertada de las mujeres y muerte al dictador.

Muchas mujeres han asegurado que a pesar de poner sus vidas en peligro han decidido luchar para liberar a las futuras generaciones.

En Irán, la policía es la encargada de determinar si una mujer usa bien el hiyab y de imponer castigos penales si infringen la ley.

Fue esta ley que provocó el levantamiento social que se ha extendido por 40 días y según las manifestantes continuarán hasta obtener la victoria.

An Iranian woman stands on top of a car and sets fire to her headscarf while protesters cheer tonight in the city of Kerman on the 40th night of nationwide protests in Iran since the death of #MahsaAmini.#مهسا_امینی pic.twitter.com/mG6laOrnp2

