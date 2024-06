Hombre logró sobrevivir a un disparo en el cuello gracias a una cadena que llevaba puesta

La policía de Colorado está instando a los compradores de joyas a “pensar dos veces antes de rechazar una imitación” después de que un aparente collar de plata falso salvó la vida de un hombre a principios de esta semana.

Según un comunicado compartido por el Departamento de Policía de Commerce City en Facebook, un hombre fue disparado con una bala de calibre .22 tras una “discusión” el martes 28 de mayo, y milagrosamente sobrevivió gracias a su elección de joyería.

“Esta cadena de plata, de aproximadamente diez milímetros de ancho, es probablemente la única razón por la que la víctima de un tiroteo al que respondimos ayer sigue viva”. Compartiendo dos imágenes del collar ensangrentado, el departamento añadió que la víctima solo sufrió una herida punzante y que la bala “habría terminado en el cuello de la víctima si no se hubiera quedado incrustada en la cadena”.

El sospechoso no identificado en el caso fue arrestado en la escena y enfrenta cargos de intento de homicidio. Tras inspeccionar más detenidamente el collar que salvó la vida, la policía de Commerce City añadió que “probablemente no es de plata pura”. El sospechoso tenía programada una comparecencia en la corte el lunes, según Associated Press.

Los habitantes locales en Facebook procedieron a llamar al collar “Vibranium”, mientras que otros señalaron que la víctima “mejor debería comprar un boleto de lotería con esa suerte”.

Aunque el tiroteo de esta semana en Colorado puede ser uno de los raros casos en los que un collar contribuyó a la seguridad de alguien en tiempos de emergencia, las joyas ciertamente han salvado vidas antes. En marzo de 2019, una mujer de Massachusetts que sufrió una lesión grave en la pierna después de un accidente automovilístico fue ayudada después de usar un pequeño dije, que incluía un botón de pánico, para pedir ayuda.

Jenelle Valdina, tras contarle a KMGH que “hidroplaneó en un parche de hielo” y estaba “rezando para no morir”, alcanzó un brazalete invisaWear que su tía le había regalado semanas antes para enviar una alerta de emergencia a sus contactos. Incluso con un servicio celular deficiente en el área, pudo contactar a los equipos de emergencia. El producto, que proporciona un “mensaje de texto con tu ubicación enviado a contactos de emergencia” o una llamada opcional al 911, sigue vendiéndose hoy en día.