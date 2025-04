La jueza de Milwaukee, Hannah Dugan, enfrenta dos cargos federales relacionados con un caso vinculado a ICE

La jueza del Tribunal del Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, fue acusada este 25 de abril de dos delitos federales por presuntamente haber ayudado a un inmigrante indocumentado a evadir su detención tras comparecer ante su tribunal en Wisconsin.

Según los documentos judiciales, Dugan, de 65 años, enfrenta cargos por obstrucción a una agencia federal y por ocultar a una persona para evitar su arresto. Las autoridades, la jueza habría evitado que agentes migratorios arrestaran a un ciudadano mexicano acusado de agresión, durante una audiencia en su tribunal el 18 de abril.

La jueza fue detenida la mañana del jueves 25 de abril en el edificio del tribunal del condado y, pocas horas después, compareció ante el magistrado federal Stephen C. Dries en una audiencia que duró pocos minutos y tuvo lugar en una sala repleta. Durante la sesión, no ofreció declaraciones públicas.

El juez Dries aclaró que no se solicitó su detención preventiva, ya que los cargos presentados no califican para esa medida. Al finalizar la audiencia, el abogado defensor de Dugan expresó que su clienta lamenta profundamente lo ocurrido y consideró injustificada su detención, al no representar una amenaza para la seguridad pública.

Hasta el momento, los fiscales federales a cargo del caso no han ofrecido comentarios sobre las acusaciones.