Feis-Bryce, el ejecutivo que lucha por los hombres y niños abusados sexualmente

Inglaterra.- Alex Feis-Bryce es un joven que decidió romper el silencio y alzar la voz por los hombres y niños abusados sexualmente que temen denunciar a sus agresores por los tabúes y la vergüenza.

Su decisión de luchar por los hombres y niños violados se deriva de la experiencia traumática que tuvo a sus 18 años de edad, cuando fue agredido sexualmente.

“Fue la segunda vez que fui a un bar o pub gay. Mi amigo y yo nos encontramos con algunas personas que nos invitaron a una fiesta en una casa”, relata Feis-Bryce sobres su violación.

Recuerda que su amigo cambió de opinión a último momento, pero él decidió asistir a la fiesta y pasar un rato ameno.

“El dueño de la casa me sirvió un trago y comencé a sentirme somnoliento. Me llevó a un dormitorio y poco después vino allí y me violó. Me sentí como si estuviera clavado a la cama”, narró sobre la noche que lo motivó a luchar por los hombres y niños abusados sexualmente.

Feis-Bryce, indicó que todos estos años ha tratado de olvidar aquella escena y hacer como si no pasó nada en su vida, pero los recuerdos no lo han dejado.

“Pensé que la violación no es algo que les sucede a los hombres, así que tal vez no fue algo que me sucedió a mí”, agregó sobre el abuso que sufrió cuando era un joven ingenuo.

Agregó que su pensamiento de que los hombres y niños no sufren violación hizo que el proceso fuera más difícil, evitando ir a la policía porque pensó que no le creerían.

Ahora, Feis-Bryce es el director ejecutivo de Survivors UK, institución sin fines de lucro que ofrece apoyo a hombres y niños que han sido violados, agredidos sexualmente o abusados.

Hace unos meses se declaró abiertamente gay y se mudó a la ciudad de Manchester para fortalecer su lucha por ayudar a las víctimas de violación.

Según una investigación de la organización que lidera, “los hombres homosexuales y bisexuales pueden ser más propensos a sufrir agresiones sexuales que la población masculina en general”.