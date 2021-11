Entravision Se Expande a África y Adquiere la Empresa Líder en Soluciones Publicitarias 365 Digital

La adquisición proporciona acceso a una industria de publicidad digital emergente de alto crecimiento con importantes oportunidades de expansión en África

SANTA MÓNICA, California–(BUSINESS WIRE)–Entravision (NYSE: EVC) (“Entravision” o “la Compañía”) anunció hoy que ha adquirido 365 Digital, compañía de soluciones de publicidad digital con sede en Sudáfrica. Esta inversión proporciona a Entravision un punto de apoyo geográfico en África, ya que la Compañía busca expandir su variedad de servicios digitales a nuevos mercados emergentes.

Con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 365 Digital mantiene representaciones de ventas exclusivas con TikTok, destino líder para soluciones de marca y videos móviles de formato corto, y Anzu, plataforma de publicidad durante el juego, y también es el representante autorizado de Triton Digital, líder en el mercado del podcasting y la transmisión de audio digital. 365 Digital también ofrece soluciones integrales para editores digitales de los principales editores sudafricanos, incluida una red de publicidad digital patentada.

“Estamos encantados de anunciar la adquisición de 365 Digital y nuestra constante expansión global,” afirmó Walter Ulloa, presidente y director ejecutivo de Entravision. “El sólido equipo de administración de 365 Digital se integrará perfectamente en el creciente negocio digital de Entravision, y esperamos aprovechar su experiencia regional y las grandes representaciones tecnológicas existentes para escalar la plataforma digital de Entravision en África. Esta adquisición se alinea completamente con nuestra visión de posicionar a Entravision como una potencia global de soluciones de marketing digital, que atiende a marcas y líderes locales con necesidades avanzadas de marca, rendimiento y programación. Hemos expandido estratégicamente nuestra huella geográfica a algunos de los mercados de más rápido crecimiento en todo el mundo y como se informó hoy en nuestro comunicado de prensa de ganancias del tercer trimestre de 2021, los ingresos digitales aumentaron casi 10 veces más que en el período del año anterior.”

La adquisición de 365 Digital por parte de Entravision es el siguiente paso clave en el plan de la Compañía de convertirse en un proveedor de servicio líder en tecnología de comercialización en las economías de crecimiento más alto del mundo. África subsahariana es un mercado digital extremadamente atractivo con casi 500 millones de consumidores conectados digitalmente. Es importante destacar que el cliente de África subsahariana, incluidos los de Sudáfrica, Kenia, Nigeria y Ghana, es joven, conoce la tecnología y está conectado digitalmente.

“Este es un hito importante para nuestra empresa y estamos entusiasmados de unirnos a Entravision,” indicó Julian Jordaan, director ejecutivo de 365 Digital. “Vemos tremendas sinergias entre nuestras dos empresas, no solo en la publicidad digital tradicional, sino también en audio digital, publicidad móvil y programática. Estoy seguro de que con la experiencia, la orientación y la plataforma global de Entravision, podremos llevar a nuestra empresa al siguiente nivel y atraer una demanda aún mayor de nuestros servicios innovadores.”

Esta adquisición sigue a las recientes adquisiciones de Entravision de Cisneros Interactive, líder en el sector de publicidad digital de rápido crecimiento en América Latina y a nivel mundial, y MediaDonuts, líder en soluciones de marketing digital que cubre siete países en el sudeste asiático. Tras el cierre de esta transacción, todos los empleados de 365 Digital permanecerán en la empresa, y Julian Jordaan continuará desempeñándose como director ejecutivo de la empresa basado en su sede de Ciudad del Cabo. Para obtener más información sobre Entravision, por favor revise los documentos más recientes de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores en el Formulario 8-K.

Acerca de Entravision Communications Corporation

Entravision es una empresa global diversificada de medios, comercialización y tecnología que presta servicios a clientes en todo Estados Unidos y en centros de población de rápido crecimiento en más de 30 países de América Latina, Europa, Asia y África. Nuestra dinámica cartera de servicios incluye ofertas digitales, de televisión y radio. Digital, nuestro segmento de ingresos más grande, se compone de cinco negocios principales: Entravision Digital, Smadex, Entravision-Cisneros Interactive, MediaDonuts y 365 Digital. Entravision Digital proporciona soluciones digitales de marca y rendimiento a clientes y pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, incluidos los EE. UU., América Latina y Europa. Smadex proporciona soluciones programáticas móviles de vanguardia y plataformas del lado de la demanda que permiten a los anunciantes ejecutar campañas de rendimiento de manera eficaz mediante el uso de algoritmos de licitación con aprendizaje automático. Entravision-Cisneros Interactive ofrece soluciones de marketing digital únicas que representan a los principales editores globales y plataformas de tecnología publicitaria en América Latina, al mismo tiempo que administra la red de audio digital líder y el reproductor de soluciones Audio.Ad. MediaDonuts proporciona desempeño de marketing digital y servicios de marca en la región del sudeste asiático y mantiene asociaciones comerciales únicas con algunos de los principales editores digitales y plataformas de redes sociales del mundo. 365 Digital es un proveedor de soluciones de publicidad digital que ofrece representaciones de ventas exclusivas con las principales plataformas globales en Sudáfrica. Más allá del espacio digital, Entravision cuenta con 53 estaciones de televisión y es el grupo afiliado más grande de las cadenas de televisión Univision y UniMás. Entravision también administra 46 estaciones de radio principalmente en español que cuentan con talentos ganadores de premios Emmy reconocidos a nivel nacional. Las acciones ordinarias de Clase A de Entravision cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo bursátil: EVC. Obtenga más información sobre todas nuestras ofertas de medios innovadores, comercialización y tecnología en entravision.com o conéctese con nosotros en las redes sociales en LinkedIn y Facebook.

Acerca de 365 Digital

365 Digital es una empresa africana de tecnología publicitaria y medios en línea con una rica herencia en la industria publicitaria africana. 365 Digital representa a los editores y plataformas más grandes y ayuda a las marcas globales a llegar a consumidores conectados e impulsar el impacto comercial. Con la misión de conectar a los editores con las marcas y de las marcas a los consumidores, 365 Digital ayuda a las marcas a llegar a audiencias a gran escala a través de su asociación exclusiva con plataformas líderes como TikTok, Anzu, Zando.co.za, OLX y EWN. Con sede en Ciudad del Cabo y oficinas en Johannesburgo, Sudáfrica, la empresa se compromete a liberar el verdadero potencial de las plataformas de editores prémium y a proporcionar a los anunciantes acceso a audiencias a gran escala.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones a futuro, incluidas, entre otras, las expectativas e intenciones actuales de la Compañía con respecto a la presentación de su Formulario 10-K. Estas declaraciones a futuro, que se incluyen de acuerdo con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, pueden involucrar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales y el desempeño de la Compañía en períodos futuros sean materialmente diferentes de cualquier resultado o desempeño futuro sugerido por las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa. Aunque cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro se basan en suposiciones razonables, la Compañía no puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de estas expectativas, y la Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración a futuro realizada por la Compañía. Ocasionalmente, estos riesgos, incertidumbres y otros factores se analizan en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Entravision:

Christopher T. Young



Director financiero



310-447-3870

Kimberly Esterkin



Relaciones con inversores de ADDO



310-829-5400



evc@addo.com

365 Digital:

Julian Jordaan



Director Ejecutivo



+27 21 555 1975



Julian@365Digital.co.za