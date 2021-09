Empire BlueCross BlueShield y su Foundation se movilizan para abordar la inseguridad alimentaria para el Mes de Acción Contra el Hambre durante los Días Anuales de Voluntariado de la Empresa

La Foundation Empire BlueCross BlueShield otorgó subvenciones para proporcionar más de 300.000 comidas en toda la ciudad.

Como parte de su misión de mejorar de manera material y medible la salud de todos los neoyorquinos, los asociados de Empire participarán como voluntarios en varios eventos con City Harvest y el Food Bank For New York en octubre para conmemorar los días anuales de voluntariado de la empresa.

En asociación con Heart of America, Food Bank For New York City, iHeart Impact y WNBA’s NY Liberty, Empire preparó el espacio para una despensa de alimentos que se construirá a finales de este otoño y organizó una distribución en una escuela primaria en Brooklyn en septiembre.

Por último, la Foundation matriz de Empire se basará en su trabajo para abordar la inseguridad alimentaria mediante la inversión de hasta $30 millones durante los próximos tres años centrados en Alimentos Como Medicina; la Solicitud de Propuesta (RFP) está abierta hasta el 1 de octubre de 2021

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Empire BlueCross BlueShield, en asociación con el brazo filantrópico de su empresa, Empire BlueCross BlueShield Foundation, se dedica a hacer que los alimentos nutritivos sean más accesibles y asequibles, y a mejorar el acceso a los alimentos para las comunidades locales. A la luz de esta prioridad, el Mes de Acción Contra el Hambre en septiembre y el inicio de los días anuales de voluntariado de la compañía, la Foundation otorgó subvenciones por un total de $400.000 a seis organizaciones comunitarias enfocadas en abordar el hambre, y los asociados de Empire están comprometidos a cuatro eventos de voluntariado en octubre.





La inseguridad alimentaria es uno de los problemas más generalizados que afectan la salud de nuestra ciudad. Una de cada nueve personas experimenta inseguridad alimentaria en la ciudad de Nueva York (12,5%), y ese número es mayor entre los niños (18,1%), y es probable que estos números aumenten dado el impacto de los desafíos que ha introducido el COVID-19. Las subvenciones de la Foundation beneficiarán a las organizaciones que trabajan en primera línea para garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a alimentos nutritivos, incluidos The Campaign Against Hunger, City Harvest, Food Bank For New York City, God’s Love We Deliver, New York Cares y Tent Ministries. Los programas, que incluyen iniciativas para satisfacer la mayor demanda debido al COVID-19, distribuciones de comidas adaptadas médicamente, mercados móviles y más, están comenzando ahora y se extenderán hasta el segundo trimestre de 2022.

“Tenemos la misión de mejorar material y mediblemente la salud de todos los neoyorquinos, y garantizar que nuestros vecinos tengan acceso a alimentos nutritivos es la base de este compromiso”, dijo Alan Murray, presidente y CEO de Empire BlueCross BlueShield. “Los alimentos nutritivos son esenciales para la salud, la calidad de vida y para evitar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas y la obesidad. También sabemos que las personas en hogares que luchan contra la inseguridad alimentaria también pueden enfrentar problemas de salud psicológica y conductual. Es una de las principales prioridades que debemos abordar”.

Además de las subvenciones, los asociados de Empire son voluntarios en City Harvest en Mobile Markets en Brooklyn y Queens y en los eventos de Food Bank For New York City Farm to Food Bank en Manhattan en octubre.

“‘Una Misión. Cinco Distritos. Alimentar a Todos’ es el tema de nuestra campaña del Mes de Acción Contra el Hambre 2021. Estamos muy contentos que Empire ayudó a iniciar el Mes de Acción Contra el Hambre con nuestro evento en Brooklyn en P.S. 398 Walter Weaver. La asociación con Empire ha sido importante para nosotros en Food Bank For New York City, ya que podemos distribuir alimentos para las comunidades necesitadas y enfatizar la importancia de la buena salud ”, dijo Janis Robinson, vicepresidenta de instituciones y asociaciones, Food Bank For New York City.

“Estamos encantados de que los empleados de Empire BlueCross BlueShield se ofrezcan como voluntarios con City Harvest en honor al Mes de Acción Contra el Hambre, un momento en el que las personas se unen para ayudar a nuestros vecinos necesitados. Durante los últimos 13 años, Empire BlueCross BlueShield ha sido un firme socio de City Harvest, apoyando algunos de nuestros programas más importantes, incluido nuestro programa Mobile Market. Con su ayuda, nuestros mercados móviles proporcionan miles de kilos de alimentos nutritivos, así como recursos de salud críticos, a comunidades muy necesitadas en los cinco condados durante todo el año ”, dijo Tony Ortiz, enlace sénior del Mobile Market, City Harvest.

A principios de septiembre, los asociados de Empire se unieron a Heart of America, Food Bank For New York City, iHeart Impact y WNBA’s NY Liberty para organizar una distribución de alimentos para la comunidad local en P.S. 398, una escuela primaria en Brooklyn, y regresará este otoño para construir una despensa de alimentos permanente dentro de la escuela. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar recursos prácticos y sostenibles que ayudarán a la escuela a abordar la inseguridad alimentaria de manera continua y marcar una diferencia a largo plazo en la salud de sus estudiantes, familias y comunidades.

Nuestra comunidad escolar está encantada de celebrar el inicio del año escolar con el anuncio de esta generosa asociación. Nuestra escuela es un hogar y un refugio seguro para muchos de nuestros estudiantes que experimentan la falta de vivienda o la inseguridad de vivienda. Entonces, no puedo decirles lo importante que es que no solo tengamos una nueva despensa de alimentos, sino que también sirvamos como un centro de distribución de alimentos para la comunidad. Esta asociación ayuda a que nuestros estudiantes y familias se sientan realmente bienvenidos y apoyados al comenzar el año escolar ”, dijo Ariana Butler-Bass, directora de P.S. 398 Walter Weaver.

Finalmente, la foundation matriz de Empire se basará en su trabajo para abordar la inseguridad alimentaria invirtiendo hasta $30 millones durante los próximos tres años enfocados en Alimentos Como Medicina mientras ayuda a las personas a alcanzar su máximo potencial para una buena salud a través de la alimentación y la nutrición. Hasta el 1 de octubre de 2021, se invita a las organizaciones sin fines de lucro calificadas con un historial de iniciativas comunitarias programáticas comprobadas a unirse a estos esfuerzos. Para obtener más información, visite la Solicitud de Propuestas de Alimentos como Medicina.

Acerca de Empire BlueCross BlueShield Foundation

Empire BlueCross BlueShield Foundation, el nombre comercial de Anthem Blue Cross Foundation LLC, que atiende a residentes y negocios en los 28 condados del este y sureste del estado de Nueva York, es el brazo filantrópico de Anthem, Inc. La Foundation trabaja para abordar la equidad en la salud al enfocarse en mejorar la salud de las personas socialmente vulnerables a través de alianzas estratégicas y programas en nuestras comunidades con énfasis en la salud maternoinfantil; salud mental; y los alimentos como medicina. La Foundation también coordina el programa Dollars for Dollars de la empresa durante todo el año, que iguala el 100% de las donaciones de los asociados, así como sus programas de servicio comunitario Volunteer Time Off y Dollars for Doers. Para obtener más información sobre la Foundation Empire BlueCross BlueShield, por favor visite http://www.anthem.foundation y su blog en https://medium.com/anthemfoundation.

Contacts

Alessandra Simkin



Alessandra.Simkin@anthem.com

Ph: (646) 877-4290