EEUU: Gobierno detiene el proceso en solicitudes de Dreamers

El 18 de junio La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, emitió un fallo a favor de los dreamers. A raíz de este logro, unos 300,000 jóvenes han aplicado para solicitar por primera vez la protección de DACA, lo cual no han recibido respuesta por parte de las autoridades debido a que las solicitudes no han sido procesadas.

En el primer intento de la administración de Donald Trump en eliminar el porgrama de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, 5 de 4 magistrados en una sesión en la Corte Suprema votaron a favor de mantener vigente el programa que inicio en el gobierno de Barack Obama.

Sin embargo, a casi 40 días después de la decisión que brindó esperanza a muchas familias de la comunidad hispana, las solicitudes se encuentras “estancadas” ya que las peticiones no están siendo procesadas. La administración de inmigración han calificado estas acciones como solicitudes “pendientes”. La demora de este proceso afecta la vida de muchos aplicantes, ya que necesitan el amparo de protección migratoria, ya que DACA ampara temporalmente a los inmigrantes de la deportación, otorgandoles una autorización de empleo (EAD) renovable cada dos años.

José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream (UWD), manifestó su preocupación en cuanto al retraso de parte de las autoridades responsables en las solicitudes de los dreamers. “Mañana se cumplen 40 días del fallo de la Corte Suprema y hasta este momento no hemos recibido ninguna explicación ni información por parte de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) sobre nuevas solicitudes”, agregó que “Cuando la Corte emitió el fallo el 18 de junio, hace mas de 1 mes, abrió la puerta para que el programa se mueva hacia atrás aceptando nuevas aplicaciones. Pero eso todavía no se pone en marcha”.

Muñoz, señalo que hasta el momento la USCIS no ha brindado información concreta sobre las nuevas solicitudes, y la información que se ha recibido es que las solicitudes las han titulado como “pendientes”.