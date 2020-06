Trump asegura que los dreamers “¡no han ganado nada!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes a través de su cuenta oficial de Twitter, que retomará de inmediato la batalla legal para desmantelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que por decisión de la Corte Suprema de EEUU se mantendrá protegiendo a cientos de miles de jóvenes inmigrantes (dreamers) de la deportación.

“La Corte Suprema nos ha pedida que volvamos a enviar sobre DACA, nada se ha ganado o perdido”, tuiteó el mandatario norteamericano.

El dictamen de la Corte Suprema supone una gran derrota para el mandatario estadounidense, que en septiembre de 2017 ordenó cancelar DACA y ahora se ve obligado a volver a empezar desde cero porque todo lo que hizo fue anulado por los jueces.

El mandatario indicó que “en breve” enviarán “documentos mejorados” en los que atenderán los requerimientos del Alto Tribunal, que dio la razón a los abogados que defienden los derechos de cerca de 650, 000 jóvenes indocumentados o dreamers que llegaron al país ilegalmente de la mano de sus padres quienes actualmente están protegidos por DACA.

De acuerdo con Trump tras la decisión de la Corte Suprema, “no se perdió ni gano nada” y solo fue un “punt” o un despeje que es utilizado en el fútbol americano para alejar el peligro. “He querido cuidar a los beneficiarios de DACA mejor que los demócratas buenos para nada, pero durante dos años se negaron a negociar. Han abandonado DACA. Según la decisión (de la Corte), los demócratas no pueden hacer ciudadanos a los DACA. ¡No ganaron nada!”, tuiteó el mandatario.

The Supreme Court asked us to resubmit on DACA, nothing was lost or won. They “punted”, much like in a football game (where hopefully they would stand for our great American Flag). We will be submitting enhanced papers shortly in order to properly fulfil the Supreme Court’s…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020