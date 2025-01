Daddy Yankee recibe el año nuevo con un claro mensaje: "Año 2024 de aprendizaje" 

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee recibió el año nuevo con un claro mensaje de reflexión y cristiandad en medio de un difícil proceso de divorcio con Mireddys González.

El artista publicó un video, en el cual se le ve completamente feliz y rodeado por amigos, en fiestas de año nuevo, bailando y cantando un nuevo tema musical con letra positiva.

"2024 fue un año de aprendizaje en donde chocó con un carácter resiliente de mi persona que desconocía", escribió el reguetonero en la descripción de la grabación en la que sale feliz proclamando que se siente bien y que Dios le dio la clave para que suba y no baje.

Agregó en su claro mensaje de Año Nuevo que creer en Dios y esperar en él, sin entender los procesos, refleja el crecimiento que está experimentando como nuevo cristiano.

"Vivo agradecido de lo bueno y no, no tan bueno, porque he aprendido, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. A ti que me lees, te deseo salud, prosperidad, bendiciones y que realmente Jesús sea el centro de tu vida. Feliz 2025", incluyó en un comentario del video que se viralizó en cuestión de minutos.