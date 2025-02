Daddy Yankee lanza su tema "En el desierto": "Reprende la culpa y mis demonios" 

El cantante puertorriqueño ha generado revuelo en las redes sociales por el lanzamiento de su nuevo tema musical "En el desierto".

La canción habla de la depresión y la ansiedad, abordando el tema de la salud mental y la lucha espiritual que miles de cristianos tienen diariamente.

El reguetonero asegura que el tema representa un nuevo capítulo de su maravilloso viaje en el evangelio, conversión que anunció en un concierto.

"Este tema representa un nuevo capítulo y me emociona compartirlo con ustedes", cita la descripción del mensaje en su canal de YouTube.

La canción "En el desierto", la lanzó a unos días de confirmar su divorcio con Mireddys González, con quien estuvo casado por más de 30 años.

¿Cuándo se acaba este dolor? (Este dolor) Siento que el miedo se robó mi valor. Me azota con su poder y tengo que vencer, tengo que vencer, tengo que vencer. La batalla sin mis pensamientos, no te miento. Yo no tengo fuerzas pa’ seguir, pero no me voy a rendir", comienza el tema que en dos días alcanzó 78 mil reacciones y tres millones de visitas en cinco días.

Como era de esperarse, "En el desierto" ha generado una ola de comentarios, en su mayoría de apoyo al artista, pero algunos han cuestionado que la canción no menciona en ningún momento el nombre de Jesús.

La canción menciona fragmentos de algunos versículos, como el dominio propio o que Dios es el que pelea la batalla. "El dominio propio controla mis sentimiento. Me sigo renovando con el sufrimiento. Siento que me estás haciendo nuevo yo".