Científicos: Búsqueda de vacuna contra el coronavirus fracasará y tendremos que vivir con la amenaza

Un grupo de científicos ha externado su preocupación ante la posibilidad que la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus fracase y la humanidad tenga que vivir con la amenaza.

El director médico del Reino Unido,Christopher Whitty, indicó que existe evidencia que personas pueden reinfectarse del contagio, lo que hace difícil el hallazgo de la vacuna.

Asimismo, indicó que existen otras formas de coronavirus y al desarrollarse una vacuna sería de patologías previas.

“La primera pregunta que no sabemos es ‘¿obtienes inmunidad natural a esta enfermedad si la hemos tenido durante un período prolongado de tiempo? Ahora, si no lo hacemos, entonces no hace que una vacuna sea imposible, pero la hace mucho menos probable y simplemente no lo sabemos aún”, dijo Whitty.

Agregó que hay indicios que “algunas personas han sido reinfectadas con esto por haber tenido una infección previa”.

En ese sentido indicó que no todas las enfermedades infecciosas tienen una vacuna.

Por su parte, el especialista David Navarro explicó que mundo se vería obligado a tener que aprender a vivir con la “amenaza constante” de COVID-19.

Lo anterior es sustentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ente que el sábado también arrojó dudas sobre la posibilidad de que se pueda inducir inmunidad al virus.