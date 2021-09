Chile aprueba la despenalización del aborto sin causales hasta la semana 14 de gestación

La Cámara de Diputados de Chile aprobó con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación sin mayor causal que la voluntad de la mujer.

El resultado, sorprendió por la amplia diferencia entre los votos de apoyo y rechazo, ya que las cuatro horas del debate estuvieron marcadas por la incertidumbre sobre la posición que tomarían las y los legisladores.

El proyecto que modifica el Código Penal será devuelto ahora a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que discutirá aspectos particulares propuestos en la sesión plenaria de hoy. Después, el Senado tendrá la última palabra.

En los discursos en contra de la despenalización predominaron acusaciones a las mujeres que “asesinan a sus hijos” y “los descuartizan”, y a las y los diputados que la semana pasada defendían los derechos de los animales y ahora “desprecian la vida humana” porque solo les interesa imponer “el aborto libre”.

Uno de los discursos más intensos fue el de la diputada Maite Orsini, quien explicó que se trata de hablar de maternidad deseada o impuesta, de igualdad, de un Código Penal del siglo 19, de las leyes de la dictadura de Augusto Pinochet, de autonomía, cuerpos y proyectos de vida.

“Hablar de aborto todavía es hablar de un delito, eso es parte del horror que implica ser mujer y vivir en Chile, es hablar de privilegios, de seguridad y tranquilidad para algunas mujeres y dolor para otras. No se engañen: esta criminalización no sirve más que para estigmatizar y criminalizar. Hablar de aborto en Chile es hablar de hipocresía, quienes lo rechazan no son provida, son promuerte”, expuso.

Cabe destacar que, La lucha del movimiento de mujeres logró que el pasado 13 de enero la Comisión de Mujeres y Equidad de Géneros de la Cámara de Diputados de Chile comenzara a debatir el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación más allá de las tres causales.