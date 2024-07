Chile presenta un proyecto de reforma constitucional para legalizar la eutanasia en el país

Chile presenta un proyecto de reforma constitucional por parte del senador Francisco Huenchumilla (DC), que busca legalizar la eutanasia en el país.

Este movimiento ha llamado la atención, ya que la Democracia Cristiana, partido al que pertenece Huenchumilla, no se ha mostrado particularmente entusiasta respecto a la discusión de la “agenda valórica” del gobierno de Gabriel Boric, que incluye también la legalización del aborto.

Aunque ya existía un proyecto presentado por el diputado Vlado Mirosevic (PL), Huenchumilla explicó en una entrevista que su iniciativa va más allá, ya que busca agregar un numeral al artículo 19 de la Constitución, reconociendo el derecho de las personas a una muerte digna.

El legislador aseguró estar tranquilo con su conciencia “desde el punto de vista moral y político”, subrayando que su propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho “de toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley, a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir”.

En su presentación, Huenchumilla destacó que “la gran conquista de la modernidad es el ideal de la tolerancia”, enfatizando que el Parlamento debe legislar para todos en una sociedad pluralista donde cada individuo tiene sus propias convicciones, las cuales no deben imponerse al resto.

El senador detalló que su propuesta no plantea una eutanasia radical o activa, sino que depende siempre de la voluntad de la persona, limitada a casos específicos y circunstancias extraordinarias definidas por la ley.

Además, mencionó que países como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Colombia y algunos estados de Estados Unidos han legalizado ciertas formas de eutanasia, lo cual sirvió como referencia para su propuesta.

En una entrevista con El Desconcierto, Huenchumilla explicó que su iniciativa surge de sus convicciones personales y de su extensa experiencia profesional.

“Esta es una decisión puramente personal, no la he discutido con nadie. Surge de mis propias convicciones y de mi larga trayectoria como abogado, diputado, alcalde y senador, durante la cual he sido testigo del sufrimiento de miles de personas que, en sus últimos momentos, están postradas debido a enfermedades como el Alzheimer, y del sacrificio que esto implica para sus familias y seres queridos”, expresó.

Respecto a la postura de su partido frente a su propuesta, el senador fue contundente: “No necesito el permiso del partido para desempeñarme como senador. Me considero libre, en conciencia, para trabajar y votar en una sociedad pluralista como la nuestra, incluso en temas controversiales. Siento que tengo la madurez y la capacidad necesarias para presentar un proyecto de esta índole, por lo que no veo inconvenientes en ello”.

Huenchumilla subrayó la importancia de abrir el debate sobre un tema que muchos evitan. Inspirado por el teólogo católico suizo Hans Küng, cuyas obras le proporcionaron una base ética sólida para su propuesta.

Finalmente, reveló que su propuesta ha recibido una buena acogida dentro de su partido, la Democracia Cristiana. “Me han llegado comentarios positivos. No hay un Vaticano en la Democracia Cristiana como para que se censure, no existe eso, no le reconozco a nadie esa autoridad y, por lo tanto, como senador voy a actuar conforme a mi conciencia”, concluyó.