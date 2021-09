AWS abrirá centros de datos en Nueva Zelanda

La nueva región de AWS permitirá a los clientes ejecutar cargas de trabajo y almacenar datos de forma segura en Nueva Zelanda y, al mismo tiempo, proporcionar servicio a los usuarios finales con una latencia aún menor.

En un estudio sobre el impacto económico de AWS recientemente publicado, se estima que la nueva región de AWS Asia-Pacífico (Auckland) creará 1000 nuevos puestos de trabajo en Nueva Zelanda durante los próximos 15 años gracias a una inversión de 7500 millones de dólares neozelandeses (5300 millones de dólares estadounidenses).

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Amazon Web Services (AWS), una empresa de Amazon.com (NASDAQ: AMZN), anunció que planea abrir una región de infraestructura en Aotearoa Nueva Zelanda en 2024. La nueva región de Asia Pacífico de Nueva Zelanda (Auckland) constará de tres zonas de disponibilidad (Availability Zones, AZ) y se unirá a las 81 zonas de disponibilidad existentes en 25 regiones geográficas de AWS en el momento del lanzamiento. La región pertenecerá a y será operada por una entidad local de AWS en Nueva Zelanda. A nivel mundial, AWS ha anunciado planes para otras 24 zonas de disponibilidad y ocho regiones de AWS en Australia, India, Indonesia, Israel, España, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos y la nueva región de AWS en Nueva Zelanda. La nueva región de Asia Pacífico de AWS (Auckland) permitirá a más desarrolladores, startups y empresas, así como a organizaciones gubernamentales, educativas y sin ánimo de lucro, ejecutar sus aplicaciones y proporcionar servicio a usuarios finales desde los centros de datos ubicados en Nueva Zelanda, lo que garantizará que los clientes que quieran conservar sus datos en Nueva Zelanda puedan hacerlo. AWS también presentó un estudio sobre el impacto económico (Economic Impact Study, EIS) que estima que creará 1000 nuevos empleos a través de la inversión de 7500 millones NZD (5300 millones USD) en la nueva región de AWS de Asia Pacífico (Auckland) con un impacto económico estimado en el PBI de Nueva Zelanda de 10 800 millones NZD (7700 millones USD) en los próximos 15 años. Para obtener más información, visite: aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“AWS respalda a miles de organizaciones de Nueva Zelanda en su impulso por innovar, tener éxito y crecer globalmente. La tecnología de nube de AWS está proporcionando nuevas maneras para que el gobierno se comprometa más con los ciudadanos, para que las empresas innoven en su próxima fase de crecimiento y para que los empresarios creen negocios y compitan a escala mundial”, afirmó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura de AWS. “Nuestras inversiones reflejan el compromiso profundo y de largo plazo de AWS con Nueva Zelanda. Nos complace desarrollar una nueva infraestructura de primera clase a nivel local, capacitar a los neozelandeses con las habilidades digitales en demanda y continuar ayudando a las organizaciones locales a proporcionar aplicaciones que aceleran la transformación digital y promueven el crecimiento económico”.

Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad, que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas separadas y distintas con suficiente distancia para apoyar la continuidad empresarial de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que aprovechan las múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS enfocados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad con el objeto de lograr una tolerancia a fallos aún mayor. La región de Asia Pacífico de AWS (Auckland) permitirá a los clientes locales con preferencias de residencia de datos almacenar datos de forma segura en Aotearoa, y al mismo tiempo proporcionar una latencia aún menor en todo el país.

Los clientes, desde las startups hasta las empresas y organizaciones gubernamentales y sin ánimo de lucro, podrán utilizar las tecnologías avanzadas de la nube líderes en el mundo para impulsar la innovación. AWS ofrece las más amplia y profunda cartera de servicios como análisis, cómputo, base de datos, Internet de las cosas (IoT), aprendizaje automático, servicios móviles, almacenamiento y más. Los clientes de Nueva Zelanda ya se benefician de la inversión continua de Amazon en la columna vertebral mundial a través del cable submarino Hawaiki, un sistema de cable transpacífico de 9300 millas (15 000 kilómetros) en funcionamiento desde 2018 que proporciona una conexión de baja latencia y alta banda ancha desde Australia hasta Nueva Zelanda y los Estados Unidos.

Según la Declaración de Impacto Ambiental recientemente publicada, AWS planea invertir 7500 millones NZD (5300 millones USD) en Nueva Zelanda en los próximos 15 años a través de la nueva región Asia Pacífico (Auckland) de AWS, que incluye gastos de capital en la construcción de centros de datos, gastos operativos como los costos continuos de servicios públicos e instalaciones, y la compra de bienes y servicios de empresas regionales. La Declaración de Impacto Ambiental estima que se espera que el gasto de construcción y operación de infraestructura de AWS en Nueva Zelanda aumente el PBI de Nueva Zelanda en aproximadamente 10 800 millones NZD (7700 millones USD) en los próximos 15 años. La Declaración de Impacto Ambiental establece que la nueva región de AWS debe traer beneficios económicos directos e indirectos como nuevo empleo y ventas para la cadena de suministros de los centros de datos y los sectores relacionados. En total, se estima que se crearán 1000 empleos equivalentes de tiempo completo (full-time equivalent, FTE) en Nueva Zelanda a partir de esta inversión.

Los clientes y los socios de AWS agradecen las noticias de la región de Asia Pacífico de AWS (Auckland).

Los clientes de Nueva Zelanda seguirán uniéndose a los millones de clientes activos que utilizan AWS cada mes en más de 190 países de todo el mundo. Las organizaciones de Nueva Zelanda eligen AWS para ejecutar sus cargas de trabajo a fin de promover el ahorro de costos, acelerar la innovación y el tiempo de velocidad hasta llegar al mercado, como Air NZ, ANZ Bank, Bank of New Zealand (BNZ), Contact Energy, Education Perfect, Halter, New Zealand Department of Conservation, Lancom, Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda, Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda, Orion Health, Sharsies, The Clinician, TVNZ, UneeQ, University of Auckland, Vodafone, Xero y muchas más.

ANZ es el mayor banco de Nueva Zelanda, que proporciona servicios a casi uno de cada dos neozelandeses y emplea a unas 8000 personas. “Es fantástico ver a AWS invertir y desarrollar sus capacidades en Nueva Zelanda”, expresó Michael Bullock, director de informática de ANZ en Nueva Zelanda y Pacífico. “Nuestro sector tecnológico es de primera clase, y este tipo de inversión representa un gran paso para proporcionar a Nueva Zelanda una mayor resistencia técnica y oportunidades de innovación. Esta inversión demuestra el compromiso continuo de AWS con sus clientes y la economía de Nueva Zelanda como un todo y, al mismo tiempo, proporciona acceso a la infraestructura de computación en la nube de primera clase que satisface las preferencias de soberanía de datos y el deseo de innovación de nuestros clientes”.

Air New Zealand es el operador nacional de Nueva Zelanda con una red global de pasajeros y servicios de carga, que transporta a más de 17 millones de pasajeros cada año y 3400 vuelos por semana antes de la pandemia. “Air New Zealand se esfuerza por conectar a los neozelandeses y a Nueva Zelanda con el mundo, y queremos ser la aerolínea digital líder en el mundo que proporcione una experiencia digital perfecta desde el momento en que los clientes comienzan a planificar su viaje hasta después de su regreso a casa”, dijo Greg Foran, director ejecutivo de Air New Zealand. “Hemos estado utilizando una amplia gama de servicios de AWS desde 2016 para diferenciar a la aerolínea a nivel global, crecer y evolucionar nuestro negocio. Estos incluyen almacenamiento, cómputo, bases de datos y desarrollo de aplicaciones para ejecutar más de 70 de las aplicaciones de servicios digitales de la aerolínea. Hemos colaborado con AWS en muchas innovaciones para integrar lo digital en el corazón de todo lo que hacemos, como desarrollar un sistema digital de reservas seguro que se adapta fácilmente a las fluctuaciones de la demanda. Al mirar hacia el futuro, necesitamos una arquitectura en la nube sólida y resistente para ofrecer a los clientes una experiencia digital más personalizada e innovadora. La nueva infraestructura de AWS nos ayudará a hacer realidad nuestra visión, proporcionar a los clientes un acceso aún más rápido a todos nuestros servicios y apuntalar nuestra prestación de la mejor experiencia digital en su clase para los kiwis durante muchos años”.

Te Tāhū o te Ture, el Ministerio de Justicia, trabaja para garantizar que Nueva Zelanda sea una sociedad segura y justa. “Como servicio esencial, los juzgados han continuado trabajando a lo largo de los distintos confinamientos por COVID, y las restricciones de lo que aún es en gran medida un sistema basado en papel han puesto en enfoque la importancia de la tecnología para permitir la prestación de servicios en forma remota a fin de garantizar el acceso continuo a la justicia. La inversión en nueva tecnología facilitaría a los ciudadanos el acceso y el compromiso con los juzgados y tribunales y, al mismo tiempo, garantizaría que el Ministerio pueda maximizar el uso de todos nuestros recursos, ya que los datos relacionados con el juzgado deben alojarse dentro de Nueva Zelanda en línea con la política judicial”, dijo Tina Wakefield, subsecretaria de Servicios Corporativos y Digitales del Ministerio de Justicia. “Al invertir en una región de Nueva Zelanda, AWS está abriendo nuevas posibilidades para los organismos de servicios públicos como el nuestro al ofrecer una nueva opción de computación en la nube alineada con nuestras preferencias de alojamiento de datos en tierra. Al utilizar tecnologías alojadas localmente, podemos alinearnos aún más con la estrategia del gobierno neozelandés de “cloud-first” y avanzar hacia nuevas formas de trabajo que mejoren la experiencia de los servicios de justicia para los participantes en los juzgados, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia para todos los neozelandeses”.

Education Perfect es una plataforma digital que proporciona lecciones alineadas con el programa para un aprendizaje combinado en el aula, y para enseñanza en casa y tutoría, para los años escolares 5 a 12. “En Education Perfect, nuestro objetivo es humanizar la tecnología para los estudiantes permanentes al ayudar a los educadores a utilizar los datos para ahorrar tiempo, informar la toma de decisiones, crear experiencias y vías de aprendizaje personalizadas para los estudiantes y mejorar los resultados de los estudiantes”, dijo Alex Burke, director ejecutivo de Education Perfect. “Como una empresa nativa de la nube, Education Perfect ha apostado todo por AWS desde el primer día, aprovechando una multitud de servicios seguros y resistentes que incluyen herramientas avanzadas de gestión de datos y aprendizaje automático. AWS nos ha ayudado a escalar y crecer hasta llegar a más de 60 países, lo que nos permitió ser una organización sin fronteras que proporciona acceso a nuestras herramientas en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Durante la pandemia de la COVID-19, AWS nos ayudó a ampliar nuestro servicio a fin de gestionar un aumento de 300 % en el tráfico de nuestra plataforma. Una región de AWS en Nueva Zelanda proporcionará mayor disponibilidad, velocidad y fiabilidad, lo que significa un acceso más rápido y fluido a nuestra plataforma. Como empresa nacida y criada kiwi, el hecho de que nuestros socios tecnológicos realicen importantes inversiones locales nos ayuda a generar confianza con las partes interesadas del gobierno y la educación, sabiendo que estamos colaborando con una organización que valora la seguridad, el éxito económico y la transformación digital de nuestro país”.

Halter, una startup agri-tech de Nueva Zelanda, construyó su negocio en AWS desde sus inicios en 2016 y trabajó con el programa AWS Activate, que proporciona a las startups en fase inicial créditos de computación en la nube, tutoría empresarial y soporte técnico para lanzar y crear nuevas empresas. Halter desarrolla collares inteligentes alimentados con energía solar para vacas lecheras que se combinan con una aplicación que permite a los usuarios gestionar a distancia la salud, la alimentación y el comportamiento de las vacas. “La ganadería es una operación 24/7 donde las cosas suceden a cada hora del día. Nos basamos en AWS porque es fácilmente accesible para las empresas neozelandesas y por su tecnología de nube sólida y de vanguardia que se ajusta a la necesidad de nuestros clientes de un servicio ininterrumpido”, afirmó Craig Piggott, director general de Halter. “Halter nació con AWS, lo que nos permitió enfocar nuestro talento de ingeniería en nuestro negocio principal en vez de la gestión de la infraestructura. Más allá de la tecnología, AWS respalda el crecimiento de nuestro equipo con acceso a las comunidades de startups y una valiosa experiencia de dominio en áreas como agri-tech”.

The Clinician es una compañía de salud digital con una plataforma de salud nativa en la nube, ZEDOC, que automatiza la recolección y el análisis de los datos de atención médica y proporciona materiales educativos multimedia a los pacientes. El personal médico utiliza datos en tiempo real, como consentimiento informado electrónico, antecedentes médicos, mediciones del paciente, presión arterial y niveles de oxígeno, para alertar rápidamente sobre síntomas como la depresión a partir de la hipertensión o la intolerancia a un medicamento. “ZEDOC utiliza los servicios de análisis y aprendizaje automático de AWS para analizar de manera inteligente cientos de miles de interacciones de pacientes cada mes, lo que proporciona nuevos conocimientos críticos para mejorar la participación de los pacientes a distancia y garantizar un acceso equitativo para todas las comunidades”, dijo Tamaryn Hankinson, cofundadora de The Clinician. “AWS nos ha permitido escalar fácilmente para implementaciones del sector público en lugares como Singapur, con estrictas normas de privacidad de datos médicos. Una región AWS en Nueva Zelanda permitirá la expansión de nuestros servicios de salud digitales en todo el sector médico privado y público a nivel local, garantizando que respetamos las necesidades de soberanía de datos de todas las comunidades”.

Los socios con base en Nueva Zelanda forman parte de la AWS Partner Network (Red de Socios de AWS, APN), que incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) en todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y APN proporciona soporte comercial, técnico, de comercialización y de mercado. Los SI de APN, los socios de consultoría y los ISV ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y administración para los entornos de los clientes de AWS. Ejemplos de socios de AWS en Nueva Zelanda incluyen Consegna, Datacom, Deloitte, Spark y muchos otros. Los ISV de AWS en Nueva Zelanda, como Ambit, Aportio, Inteso, Orion Health, Raygun, Soul Machines, UneeQ y Xero, entre otros, ya utilizan AWS para ofrecer su software a clientes de todo el mundo y tienen previsto atender a sus clientes neozelandeses desde la región de AWS Asia Pacífico (Auckland) en el momento del lanzamiento. Para obtener la lista completa de miembros de APN, visite aws.amazon.com/partners.

Datacom, una de las mayores empresas tecnológicas de la región, es socio consultor principal de AWS. “Datacom lleva colaborando con AWS desde 2015, aprovechando la nube de AWS para reforzar la fiabilidad y la escalabilidad de nuestros clientes sin comprometer la seguridad y la conformidad”, afirma Justin Gray, director general de Datacom. “Ayudamos a una serie de importantes agencias gubernamentales y clientes del mercado medio y empresarial a transformar los sistemas de su organización, al mejorar su rendimiento y aumentar la eficiencia y la seguridad. La importante inversión de AWS en Nueva Zelanda acelera el ecosistema de innovación y los esfuerzos de digitalización de nuestro país y proporcionará a las organizaciones de toda Nueva Zelanda más opciones y un acceso más rápido a los servicios de computación en la nube de primera clase”.

Consegna es un socio consultor principal de AWS basado fuera de Nueva Zelanda que ayuda a los clientes a trasladar las cargas de trabajo locales a la nube. “Al igual que AWS, Consegna se enorgullece de estar obsesionada con el cliente, y hemos trabajado estrechamente con AWS para ayudar a nuestros clientes a acelerar su transformación digital desde nuestra incepción en 2016. Consegna migró recientemente 500 servidores virtuales en 14 líneas de negocio en nueve semanas para Quotable Value, lo que produjo un ahorro del 50 % de sus costos de infraestructura actuales”, dijo John Taylor, director ejecutivo de Consegna. “Aprovechar la infraestructura global de AWS nos ha permitido ayudar a nuestros clientes de Australia y Nueva Zelanda, y nos ha ayudado a realizar migraciones masivas en lugares tan lejanos como California, en los Estados Unidos, al replicar nuestras metodologías y marcos de entrega en las zonas de disponibilidad y las regiones de AWS que son siempre globales. Tener una región de AWS en Nueva Zelanda marca la importancia que ha tomado nuestro país en la etapa de TI global”.

Spark es la mayor empresa neozelandesa de telecomunicaciones y servicios digitales que presta servicios a una amplia gama de organizaciones neozelandesas líderes a través del Grupo Empresarial Spark, que une los servicios de Spark con sus negocios especializados CCL, Leaven, Qrious y Digital Island. “Hemos trabajado con AWS en los últimos cinco años, aprovechando la amplia cartera de servicios de nube de AWS en nuestro negocio para respaldar nuestra transformación digital y extender nuestras ofertas de nube híbrida a nuestros clientes, lo que los ayudó a transformarse y crecer digitalmente”, expresó Jolie Hodson, directora ejecutiva, Spark. “El enfoque continuo de AWS en la innovación y la inversión en infraestructura crítica es un importante habilitador del apoyo que proporcionamos a las empresas de Nueva Zelanda a medida que se modernizan e innovan mediante la utilización de capacidades avanzadas de la nube como el aprendizaje automático y el Internet de las cosas”.

Inversión continua de AWS en Nueva Zelanda

La próxima región de AWS Asia Pacífico (Auckland) amplía la inversión continua de AWS en Nueva Zelanda desde la creación de la primera entidad local de AWS (AWS Nueva Zelanda) en Auckland en 2014. AWS también ha lanzado dos ubicaciones de borde de Amazon CloudFront y AWS Outposts en Auckland. Amazon CloudFront es una red de entrega de contenido (Content Delivery Network, CDN) altamente segura y programable que acelera la entrega de datos, videos, aplicaciones y API a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia. AWS Outposts es un servicio totalmente administrado que ofrece la misma infraestructura de AWS, servicios de AWS, API y herramientas a prácticamente cualquier centro de datos, espacio de coubicación o instalación local para una experiencia híbrida verdaderamente uniforme. Este año, AWS ha expandido su presencia aún más, al abrir nuevas oficinas para AWS Nueva Zelanda en Auckland y Wellington con el fin de apoyar a un equipo creciente de más de 100 empleados, como arquitectos de soluciones, gestores de cuentas, representantes de ventas, consultores de servicios profesionales y expertos para ayudar a los clientes a migrar las cargas de trabajo a la nube.

AWS continúa invirtiendo en la mejora de las habilidades de los desarrolladores locales, los estudiantes y la próxima generación de líderes de TI en Nueva Zelanda a través de programas como AWS re/Start, AWS Academy y AWS Educate. Estos programas educativos de AWS ayudan a los estudiantes de todos los orígenes y experiencias a prepararse para las carreras en la nube. Desde cursos universitarios hasta programas de capacitación de tiempo completo y contenido de aprendizaje a ritmo propio, los programas educativos de AWS ofrecen acceso a las habilidades para comenzar una carrera en la nube. AWS también colabora con proveedores educativos como Code Avengers para ofrecer campamentos de código comunitario a comunidades de jóvenes subrepresentados, y con consultorías de diversidad, equidad e inclusión como The Dream Collective para ofrecer programas como SheDares a fin de educar a los jóvenes sobre las oportunidades de futuras carreras en tecnología.

Para continuar promoviendo el emprendedurismo en Nueva Zelanda, AWS ofrece a startups y pequeñas empresas soporte a través del programa AWS Activate. Este programa proporciona acceso a orientación y tiempo individual con expertos de AWS, capacitación basada en la web, laboratorios de autoaprendizaje, soporte al cliente, ofertas de terceros y hasta 100 000 USD en créditos de servicio de AWS, todo sin costo. AWS también trabaja con la comunidad de capital de riesgo, los aceleradores de empresas incipientes y las incubadoras para ayudar a que las empresas incipientes crezcan en la nube. En Nueva Zelanda, esto incluye organizaciones aceleradoras como Startmate, Icehouse Flux, CreativeHQ y Kõkiri para apoyar el rápido crecimiento de sus empresas de cartera.

Amazon se compromete a gestionar su negocio de forma respetuosa con el medio ambiente y se ha comprometido a alcanzar el carbono neto cero en todas las operaciones empresariales para 2040, 10 años antes de los objetivos del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Un componente clave de este compromiso consiste en impulsar la infraestructura global de Amazon con energía 100 % renovable; actualmente, la compañía va en camino a lograr este hito para 2025, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030. Amazon también se convirtió en el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo en 2020, y alcanzó el 65 % de la energía renovable en todas sus empresas. Un informe reciente sobre Asia Pacífico (APAC) de 451 Research encontró que, en promedio, las organizaciones que trasladan sus aplicaciones empresariales de los centros de datos locales a la infraestructura en la nube en APAC pueden esperar reducir su uso de energía (y la huella de carbono asociada) en un 78 %. Las organizaciones que mueven las cargas de trabajo de cómputo a la nube de AWS pueden beneficiarse del efecto neto de los esfuerzos de sostenibilidad de Amazon para reducir su huella de carbono.

