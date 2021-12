Alexa le pide a una niña que inserte una moneda en un enchufe eléctrico

La compañía Amazon tuvo que actualizar su configuración luego que su asistente Alexa le pidiera a una niña que insertara una moneda en la clavícula en un enchufe eléctrico.

El peligroso desafía del asistente lo hizo a una niña de 10 años de edad, poniendo en peligro su vida.

“Enchufe un cargador de teléfono hasta la mitad en una toma de corriente de pared, luego toque con un centavo las puntas expuestas”, ordenó Alexa a la pequeña.

Una vez que la empresa fue notificada del error realizó las actualizaciones y cambios. La madre de la menor explicó que el incidente se dio cuando estaban jugando desafíos físicos.

«Estábamos haciendo algunos desafíos físicos como rodar sosteniendo un zapato… Ella solo quería un reto», dijo la madre.

El caso se viralizó cuando la progenitora describió el incidente en Twitter, adjuntando capturas de pantalla de las recomendaciones que Alexa.

Por su parte, Amazon aseguró que «la confianza del cliente está en el centro de todo lo que hacemos y Alexa está diseñada para proporcionar información precisa, relevante y útil a los clientes».

Agregó que al enterarse del error se tomaron medidas rápidas para solucionarlo».

El asistente se basa en parte en el aprendizaje automático supervisado, una práctica estándar de la industria en la que los humanos revisan una muestra extremadamente pequeña de solicitudes para ayudar a Alexa a comprender la interpretación correcta de una solicitud y proporcionar la respuesta adecuada en el futuro.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021