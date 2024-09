Valentina se convierte en la primera deportista paralímpica transgénero en clasificar a semifinales

Valentina Petrillo ha logrado hacer historia en los Juegos Paralímpicos de París al convertirse en la primera deportista trans en clasificar las semifinales de 400 metros M T12 femenino.

El logro de la atleta italiana ha sido destacado por la prensa local e internacional como resultado de los esfuerzos de inclusión de género.

A diferencia de los Juegos Olímpicos de París, donde se registró el caso de la boxeadora de Argelia, Valentina ha sido aplaudida por lograr llegar hasta las semifinales.

La atleta italiana fue diagnosticada con la enfermedad de Stargard cuando tenía 14 años. El padecimiento le hizo perder la visión.

Su proceso de transición de género, que le permitió competir en la competencia, comenzó en el 2018. Fecha desde la cual lucha para ser incluida en las competencias de atletas con discapacidad visual.

Valentina logró obtener 11 títulos nacionales en la categoría masculina. Una vez que se realizó el cambio de género ha sido ganadora de dos medallas de bronce.

La atleta italiana relató que participar en los Juegos Paralímpicos de París es el momento más importante de su carrera deportiva y un sueño de su infancia.

No era la primera vez que la deportista intentaba competir en los Juegos Paralímpicos de París hace tres décadas, en Atlanta – 1996.

“Cuando era un hombre, no me sentía yo misma. Siempre corría con el freno de mano puesto, no era una persona feliz, tan feliz como lo soy ahora, aunque tenga unos años más”, dijo en una entrevista a la agencia AFP.