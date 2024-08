Campeona olímpica deja en vergüenza a Francia al revelar que durante los JJ.OO. vivió en la inmundicia

Ariearne Titmus, la campeona olímpica de natación, dejó en vergüenza a Francia al revelar que vivió en la inmundicia durante los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) de París 2024.

Aunque no es la primera atleta en quejarse por la insalubridad de las Villas Olímpicas, sus declaraciones han hecho eco a las denuncias de otros deportistas que ponen al descubierto lo mal organizado de la competencia de este año.

Testimonios de la campeona olímpica revelan la anfitriona de los Juegos Olímpicos hasta contaba el papel higiénico que les daban a los atletas; obligándolos a mentir sobre el número de personas que usarían el rollo que les daban.

La atleta indicó que las condiciones del lugar donde albergaron a los deportistas de todo el mundo no eran tan glamorosas como se pensaba, especialmente por tratarse de un país como Francia.

“El baño de mi apartamento es más grande que la sala de estar para los cuatro atletas”, cuestionó Titmus sobre lo reducido de las villas olímpicas.

La campeona olímpica destacó que desde que estuvieron en la competencia solo una vez les cambiaron sábanas, obligándolos a vivir en la inmundicia.

“Nos cambiaron las sábanas después de la primera noche que estuvimos allí y luego no las cambiaron durante el resto del tiempo que estuvimos allí, así que vivíamos en la inmundicia”, dijo la atleta.

Sobre la escasez de papel higiénico, indicó que solo daban uno para cuatro días por cuarto. “Teníamos que mentir sobre cuántos compañeros de habitación teníamos para poder conseguir rollos de papel higiénico”.

A las críticas de la campeona olímpica se suma el caso de Thomas Ceccon, el atleta italiano, que prefirió dormir en la calle que continuar en la Villa Olímpica; generando gran polémica.

“En la Villa no hay aire acondicionado, hace mucho calor y la comida es de mala calidad. Muchos atletas se han mudado debido a esto. No es una excusa, es simplemente la realidad que quizás no todos conocen. Quiero enfatizar que no es una justificación, ya que todos enfrentamos las mismas condiciones. Es importante que se sepa”, dijo en su momento el medallista.