Padre de Hailey Bieber preocupa a los fanáticos tras pedir oraciones para su hija y Justin Bieber

Justin y Hailey Bieber, una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo, está experimentando un periodo complicado en su relación matrimonial, según Stephen Baldwin, actor y padre de Hailey, quien compartió en sus historias de Instagram un mensaje del evangelista y fundador de All Things Possible Ministries, Victor Marx, quien pedía oraciones para la pareja.

El mensaje, que iba acompañado de un video de Justin Bieber interpretando la canción “I Could Sing of Your Love Forever”, escrita por el propio cantante de 29 años como expresión de su fe cristiana, instaba a la comunidad cristiana a ofrecer oraciones por la pareja para que recibieran sabiduría, protección y cercanía con el Señor.

Según Marx, individuos en posiciones destacadas, como los Bieber, enfrentan desafíos únicos y luchas espirituales intensas que pueden impactar su fe, matrimonio y vida en general.

Aunque ni Stephen Baldwin ni Victor Marx han proporcionado detalles específicos sobre las razones detrás de las dificultades de Justin y Hailey, las redes sociales han estado llenas de especulaciones.

Algunos usuarios teorizan que la pareja está enfrentando tristeza y frustración debido a problemas de fertilidad, especialmente después de un video viral en el que Justin parece sugerir un embarazo que nunca llegó a término.

Este video, junto con las declaraciones de Marx, ha llevado a algunos fanáticos a especular que Hailey pudo haber sufrido un aborto espontáneo o que nunca estuvo embarazada y que su renuencia a ser madre ha sido causa de tensiones con Justin.

Anteriormente, Hailey había expresado su temor a la maternidad debido al escrutinio constante que enfrentan como pareja de celebridades. En una entrevista con The Sunday Times, compartió su preocupación por tener que enfrentar el juicio público sobre su vida familiar.

A pesar de los rumores y especulaciones, recientemente, fueron vistos juntos en el Super Bowl LVIII, donde Justin dio un beso en la mejilla a Hailey durante el juego cuando fueron enfocados por la cámara del Kiss Cam. Además, ambos han compartido muestras públicas de afecto en sus redes sociales.

Después de las publicaciones de Victor y Stephen, la pareja fue vista entrando a una iglesia con un semblante que muchos medios describieron como “sombrío”.