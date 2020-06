NASA dice que terraplanistas “deberían volver a la escuela primaria”

Mike Massimino, un astronauta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos y profesor estadounidense de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Columbia dijo que las personas que defiende la teoría de que la tierra es plana o terraplanistas, “deberían volver a la escuela primaria”.

Massimino un experimentado astronauta que estuvo en el espacio en tres oportunidades y ha completado dos caminatas espaciales por más 14 horas en total, ha dicho que intenta no cruzarse con los ‘terraplanistas’ ya que no tiene “nada que decirles”.

“Realmente no tengo nada que decir (a los terraplanistas). No los entiendo”, dijo el astronauta durante una entrevista con LADbible, la cual fue publicada el pasado viernes. “Creo que deberían llamar a sus maestros de la escuela primaria y preguntarles que pasó. Porque deben haberse perdido de algo. Así que realmente no entiendo todo esto”.

“Hablo con muchos estudiantes de secundaría que dice eso. Afortunadamente, cuando hablo con ellos, generalmente los profesores también están ahí”, comentó el astronauta. “Y pido un maestro de Ciencias para hablar con ellos, ya que eso es un problema con su educación y su compresión. Lo es, no lo entiendo”, concluyó, informó RT.

De acuerdo con los terraplanistas, todas las fotos y documentación existente que prueba que el planeta es redondo, forman parte de una farsa en la cual participan empresarios, científicos y líderes mundiales.

El pasado mes de febrero, ‘Mad Mike’ Hughes uno de los terraplanistas más conocidos a nivel mundial, murió en un cohete casero en el que intentaba demostrar que la Tierra no era redonda.