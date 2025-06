SBC Medical se une a la membresía del índice Russell 3000®

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical”), franquicia global y proveedor de servicios para clínicas estéticas, ha sido incorporado como miembro del Índice Russell 3000® de mercado amplio, vigente a partir de la apertura del mercado de EE. UU. el 30 de junio, como parte de la reconstitución de los índices Russell de 2025.









La membresía en el Índice Russell 3000® , que sigue vigente por un año, significa la inclusión automática en el Índice Russell 1000 ® de gran capitalización o el Índice Russell 2000 ® de pequeña capitalización como así también los índices adecuados de estilo de crecimiento y valor.

Los índices Russell son ampliamente utilizados por gestores de inversiones e inversores institucionales para fondos indexados y como referencia para estrategias de inversión activa. Según datos de finales de junio de 2024, aproximadamente 10,6 billones de dólares en activos se comparan con los índices Russell US, pertenecientes a FTSE Russell, el proveedor global de índices.

Fiona Bassett, directora ejecutiva de FTSE Russell, una empresa de LSEG, comentó:



“Los índices Russell se han adaptado de manera permanente a la dinámica economía estadounidense que está en evolución, y es fundamental recalibrar en su totalidad al conjunto de Índices Russell US, asegurando que mantengan una representación exacta del mercado. La transición a una frecuencia de reconstitución semestral desde 2026 asegurará que nuestros índices continúen representando el mercado y mantengan el propósito del índice como referencia para carteras”.

Para obtener más información acerca del Índice Russell 3000® y la reconstitución de los índices Russell, visite la sección “Reconstitución de Russell” en el sitio web de FTSE Russell.

Acerca de SBC Medical

SBC Medical, tiene su sede central en Irvine (California) y Tokio (Japón); es titular y prestador de servicios de gestión y productos para centros de tratamientos estéticos. La empresa se especializa principalmente en la prestación de servicios integrales de gestión a las clínicas franquiciadas, en particular, entre otros, de necesidades de publicidad y marketing a través de diversas plataformas (como por ejemplo, redes sociales), gestión de personal (por ejemplo, contratación y formación), reservas para clientes de clínicas franquiciadas, asistencia para el alquiler de viviendas e instalaciones para los empleados franquiciados, construcción y diseño de clínicas franquiciadas, adquisición (reventa) de equipos médicos e insumos médicos, suministro de productos cosméticos a las clínicas franquiciadas para su reventa a los clientes de las clínicas, concesión de licencias para tecnologías médicas patentadas y no patentadas, uso de marcas y marcas comerciales, soluciones de software informático (en particular, las consultas médicas a distancia), gestión del programa de recompensas a los clientes de las clínicas franquiciadas (programa de puntos de fidelización de clientes) y herramientas de pago para las clínicas franquiciadas.

Para más información, visite https://sbc-holdings.com/

Acerca de FTSE Russell, una empresa de LSEG

FTSE Russell es una empresa líder mundial en índices que ofrece soluciones innovadoras de benchmarking, análisis y datos para inversores de todo el mundo. FTSE Russell calcula miles de índices que miden y comparan mercados y clases de activos en más de 70 países, abarcando el 98 % del mercado de inversión global. La experiencia y los productos de FTSE Russell en índices son ampliamente utilizados por inversores institucionales y minoristas de todo el mundo. Aproximadamente 18,1 billones de dólares están referenciados a los índices FTSE Russell. Los principales propietarios de activos, gestores de activos, proveedores de ETF y bancos de inversión eligen los índices FTSE Russell para comparar el rendimiento de sus inversiones y crear ETF, productos estructurados y derivados basados ​​en índices. Un conjunto básico de principios universales guía el diseño y la gestión de los índices FTSE Russell: una metodología transparente basada en reglas, informada por comités independientes de los principales participantes del mercado. FTSE Russell se centra en aplicar los más altos estándares de la industria en el diseño y la gobernanza de índices y adopta los Principios de la OICV. FTSE Russell también se centra en la innovación de índices y las colaboraciones con clientes, en su búsqueda por mejorar la amplitud, profundidad y alcance de su oferta.

FTSE Russell es propiedad absoluta de London Stock Exchange Group.

Para obtener más información, visite FTSE Russell.

