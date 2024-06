Musk amenaza con prohibir los dispositivos Apple si OpenAI se integra en el sistema operativo

El multimillonario Elon Musk amenazó con prohibir los dispositivos de Apple si OpenAI se integra al sistema operativo.

La advertencia del dueño de X, SpaceX o Tesla llegó a pocas horas que la gigante de las comunicaciones anunciara un convenio que permitiría que la tecnología de los aparatos tecnológicos mejore con Inteligencia Artificial.

Según Elon Musk, la idea de ambas empresas es violatoria a la seguridad e inaceptable, razón por la cual amenazó con prohibir los dispositivos.

Al respecto, se indicó que la medida se utilizaría tanto para empleados como para visitantes; quienes tendrían que permitir la revisión de sus dispositivos en la puerta.

“Los aparatos Apple serán almacenados en una jaula de Faraday, mientras visitan las instalaciones”, se explicó sobre la oposición de Musk al convenio entre Apple y OpenAI.

La intención de las compañías es crear una IA, un núcleo que usaría una combinación de procesamiento en el dispositivo y computación en la nube para impulsar esas funciones.

“Es evidentemente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia inteligencia artificial”, esgrimió sobre los dispositivos Apple.

Las diferencias entre Musk y OpeAI se remontan a 2015, cuando el multimillonario demandó al director de la empresa, Sam Altman.

Musk ha fundado su propio proyecto de Inteligencia Artificial, conocida como xAI que tiene un valor de 24,000 millones de dólares.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024