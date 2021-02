Mujer pagó para que pancartas con el mensaje: ‘Condenar a Trump y encerrarlo’, sobrevolaran el cielo

Una mujer se dio a la tarea de pagar para que dos pancartas sobrevolaran en el cielo con mensajes en contra del exgobernante estadounidense Donald Trump.

Uno de los rótulos voló sobre el resort Mar-a-Lago, donde vive el expresidente una vez que abandonó la Casa Blanca y que también ha sido objeto de críticas por tratarse de un club de miembros.

La mujer tomó la iniciativa con el objetivo de pedir exigir justicia por las acciones antidemocráticas que realizó supuestamente durante su mandato.

Según información proporcionada por HuffPost, la mujer además de pagar para que las pancartas sobrevolaran, calificó Trump como un dictador que necesitaba ser detenido.

Los letreros que sobrevolaron tenían mensajes como: ‘Condenar a Trump y encerrarlo’ y ‘Partido Republicano le crece la columna y expulsa a Trump.

Se desconoce si el equipo del expresidente tuvo acceso a la información o si vio sobrevolar las pancartas en el cielo. ‘Cuando Trump comenzó a hablar de un tercer mandato y luego comenzó a cantar en un mitin de 12 años años pensé: Eso es. Eso es un dictador’, dijo la mujer a la prensa.

La mujer que no escatimó gasto alguno por ver sobrevolar las pancartas es de origen latino, sus padres son emigrantes cubanos que llegaron a EEUU en 1960.

“Trump y sus seguidores son autoritarios, completamente ofensivos; defienden lo que es completamente contradictorio con los ideales de este país”, agregó la mujer.

A pesar de la férrea oposición a la que se enfrentó Trump, incluidos mensajes como el de las pancartas, logró superar el juicio político en su contra.

El exgobernante se convirtió en la primera persona en ser sometida a dos juicios políticos que afortunadamente para él no progresaron.

Trump is getting warm welcome from the skies near Mar-a-lago today pic.twitter.com/S6uUFx3t30

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) January 24, 2021