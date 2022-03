MO Technologies elige la Plataforma ArcGIS de Esri para respaldar la herramienta de calificación crediticia alternativa

Nuevo producto utiliza geocodificación y datos de Esri para expandir los servicios financieros a los mercados desatendidos

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–MO Technologies, que ofrece a las empresas de tecnología financiera (fintech) una visión más completa de la solvencia de una persona a través de inteligencia de localización, ha adoptado la Plataforma ArcGIS de Esri para proporcionar datos precisos y actualizados constantemente como parte central de las herramientas de MO que se utilizan para complementar los modelos tradicionales de calificación crediticia.

Al comprender que la vida financiera de una persona no siempre se ajusta al estándar utilizado por las agencias de calificación crediticia y los bancos, los líderes en MO creen que saber más sobre dónde vive y trabaja una persona puede ayudar a acortar la brecha y justificar la concesión de crédito a algunos de los cientos de millones de personas que quedan fuera del sistema financiero.

“Las situaciones pueden cambiar drásticamente, como hemos visto en los últimos dos años”, señaló Javier Díaz-Cely, director de Analítica de MO. “Es importante tener en cuenta la evolución de las características de un lugar donde vive un solicitante de crédito. Ubicar los datos en un contexto geográfico permite obtener información valiosa y una comprensión crucial”.

Un factor fundamental para las ofertas de software como solución (software as a solution, SaaS) de MO, incluido su producto más reciente, MO Geo, es la información confiable de Esri, el líder mundial en inteligencia de localización. Al adoptar la Platforma ArcGIS, la plataforma como servicio (platform as a service, PaaS) de Esri, MO desbloqueó el acceso a los servicios de geocodificación de precisión y datos demográficos completos de Esri.

“Estamos contentos de que MO haya optado por la Plataforma ArcGIS cuando la empresa necesitaba geocodificación y datos confiables”, manifestó David Cardella, gerente de Productos para Tecnologías de Desarrollador de Esri. “Al ofrecer soluciones flexibles, permitimos que nuestros clientes se concentren en lo que hacen mejor”.

MO utiliza datos sobre los precios de la vivienda, el costo de los alimentos, el acceso al transporte y los servicios públicos, y más, para crear modelos que pueden ayudar a estimar cuál podría ser el ingreso o el riesgo financiero de una persona. El equipo de MO descubrió que en Argentina, por ejemplo, la distancia entre la casa de una persona y un cajero automático es un factor importante. En México, es importante considerar los precios de las viviendas y cuántas tiendas minoristas hay en las inmediaciones del solicitante.

MO Geo, el producto independiente lanzado recientemente por la compañía, proporciona a las empresas fintech y otras instituciones financieras índices geográficos, desarrollados a través del aprendizaje automático, que se pueden usar como insumos para complementar los modelos tradicionales. El producto también funciona en conjunto con MO Score, la propia plataforma de calificación crediticia de la compañía.

Además de las instituciones financieras, la compañía ha trabajado con empresas de economía gig (economía colaborativa), así como con fabricantes de bienes de consumo que querían extender créditos a pequeños comerciantes con poco historial financiero.

Con sede en Bogotá, Colombia, MO ha centrado su trabajo hasta ahora en las regiones de América Latina y el Caribe. La tecnología de la empresa ya ha desempeñado un papel en un millón de evaluaciones crediticias. Una versión gratuita de la solución MO Geo está disponible en los EE. UU. La empresa está ampliando la disponibilidad del producto a México, Colombia y el resto de las regiones de América Latina y el Caribe.

Acerca de MO Technologies

En MO, estamos desarrollando la tecnología para lograr un financiamiento más fluido, inclusivo y digital. Somos una empresa de tecnología de crédito SaaS que cubre la gestión del ciclo de vida del crédito digital integral (End-to-End, E2E) para la originación, el servicio y el cobro de deudas en un esquema integral. Nuestra solución productiva permite un lanzamiento sumamente veloz de su nuevo producto hiperpersonalizado, totalmente digital e integrado a la perfección con sus plataformas. Revolucionamos la industria crediticia al ser los socios tecnológicos adecuados para las empresas fintech y los emisores tradicionales.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

