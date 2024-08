Liberan al mexicano que estaba preso en Catar por ser gay

El mexicano Manuel Guerrero, detenido en Catar supuestamente por ser gay, ha sido liberado luego de seis meses de lucha legal.

Guerrero, quien se encuentra en su país, denunció que las autoridades del país árabe le tendieron una trampa para incriminarlo y mantenerlo en prisión por varias semanas.

Por su parte, el gobierno de Catar ha desmentido que el mexicano haya sido detenido por ser gay, asegurando que la captura se debe a un caso de drogas.

“Durante el interrogatorio, todo lo que me preguntaron fue sobre mis parejas sexuales, mi orientación sexual”, dijo el Guerrero al desmentir a las autoridades del país árabe sobre las razones de su captura.

El caso del mexicano se viralizó rápidamente y generó repudio a nivel mundial cuando se denunció que fue arrestado tras concretar una cita con un hombre.

Según se informó, Guerrero utilizaba la aplicación gays Grinder sin imaginar que el hombre que lo contactó era un agente policial.

Al respecto, indicó que durante el interrogatorio en ningún momento le preguntaron asuntos ligados a un cao de droga y que todas las preguntas eran referentes a su orientación sexual.

El mexicano detenido por ser gay en Catar hizo un llamado a las personas a tener cuidado cuando viajen al país árabe. “Tengan cuidado cuando visiten Catar. Nunca pensé que volvería a mi casa”.

Guerrero había vivido siete años en el país sin tener ningún problema con las autoridades, hasta el febrero del 2024, que fue capturado y luego condenado a seis meses de cárcel por posesión ilegal de drogas.

También se le exigió el pago de una multa de 2,700 dólares y una orden de expulsión.

“Nunca me pasó por la cabeza que me estaba metiendo en algún problema y al principio, me costó asimilar que todas las conversaciones que tuve con él habían sido falsas”, dijo sobre la acusación.