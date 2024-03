Manuel Guerrero, el mexicano detenido y torturado en Qatar por su homosexualidad

El caso de Manuel Guerrero, un mexicano detenido y torturado en Qatar por su orientación sexual, ha generado una ola de reacciones y un movimiento social para su liberación.

“No es delito ser gay”, es el nombre del movimiento que busca desde otras partes del mundo presionar para que Qatar libere al mexicano, quien fue engañado por la policía del país.

Según se detalló, agentes abrieron una cuenta en una aplicación LGTB para contactar al mexicano que no dudó en acudir a la cita y ser atrapado.

Ahora Manuel Guerrero se encuentra preso a la espera de una condena que sería mayor a cinco años de cárcel, latigazos y torturas de conversión.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que el mexicano fue objeto de una trampa que ahora lo tiene tras las rejas, sufriendo de hambre, sed y otras torturas psicológicas.

“Las autoridades qataríes abrieron un perfil falso en la plataforma Grindr, una ‘app’ de citas entre hombres homosexuales”, denunciaron organizaciones de a nivel mundial para ayudar al Manuel Guerrero a salir de la nación.

La embajada de México aseguró que ha estado atenta del proceso para que se le garantice toda la protección legal que necesite y se defienda con las garantías que le otorga la ley.

Según la organización It gets better, el mexicano detenido el 4 de marzo permanece en una cárcel de Doha, donde está “viviendo malos tratos y tortura”.

Las leyes de Qatar condenan las relaciones sexuales entre personas del mismo, contemplando la pena de muerte a quien incurra en prácticas homosexuales.

En ese sentido, se explicó que la pena máxima aplicable hasta ahora alcanza los siete años de prisión, e incluye a extranjeros que radiquen o visiten la nación.