La Tercera Guerra Mundial comenzará en unas horas, asegura un vidente indio

El vidente indio, Kushal Kumar, conocido como el “nuevo Nostradamus”, aseguró que el martes 18 de junio comenzará la Tercera Guerra Mundial.

Según el conocedor de los tiempos, en el mundo existe un estímulo planetario para desencadenar una guerra sin precedentes que marcara el fin de la humanidad o un antes y un después.

El vidente indio señaló que la Tercera Guerra Mundial comenzará en unas horas, el martes 18 de junio.

No detalló que la fecha estaría vinculada a las horas de los continentes, ya que en algunas regiones del mundo la diferencia de tiempo es de más de ocho horas.

“Ahora, el martes 18 de junio de 2024 tiene el estímulo planetario más fuerte para desencadenar la Tercera Guerra Mundial”, dijo astrólogo.

El vidente indio explicó que otras fechas importantes ante el comienzo de un conflicto mundial son el pasado 10 de junio y el 29 de junio que nutren el comienzo de un conflicto mundial.

“Se puede observar aquí que la alerta predictiva para una mejor atención y una estrategia adecuada implica una interpretación cuidadosa y seria de los impactos planetarios”, se indicó al respecto.

Al respecto, agregó que para el cumplimiento de su profecía no se debe descartar el error humano o el desliz no intencionado.

No es la primera vez que el vidente indio pronostica el inicio de la guerra y no se cumple su profecía, argumentando que un error humano no invalida la veracidad de su predicción.

El astrólogo utiliza la carta astral védica para hacer sus predicciones, que es un sistema arraigado en la cultura hindú.