Jennifer Aniston arremete contra J.D. Vance por sus comentarios sobre las mujeres sin hijos

La actriz Jennifer Aniston ha criticado públicamente al senador J.D. Vance por sus comentarios despectivos hacia las mujeres sin hijos.

Aniston compartió una captura de pantalla de una aparición pasada de Vance en Fox News en sus historias de Instagram, escribiendo: “Realmente no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de Estados Unidos”.

En un video de 2021 que ha vuelto a circular en las redes sociales, Vance, quien en ese entonces aspiraba a un puesto en el Senado de Ohio, dijo a Tucker Carlson que Estados Unidos estaba bajo el control de “un grupo de mujeres con gatos y sin hijos, que están insatisfechas con sus vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer infeliz al resto del país”.

“Es un hecho básico, observa a Kamala Harris, Pete Buttigieg, que el futuro del partido demócrata está en manos de personas sin hijos. ¿Cómo tiene sentido que hayamos confiado nuestro país a personas que no tienen un interés directo en él?”.

Aniston, reconocida por ser reservada con su vida personal, ha compartido públicamente sus dificultades con la fertilidad. En sus historias de Instagram, respondió a las palabras de Vance, diciendo: “Lo único que puedo decir es… Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener hijos algún día. Espero que no tenga que recurrir a la FIV como última opción. Porque usted también está intentando negarle eso”.

En 2022, Aniston reveló en una entrevista con Allure que había enfrentado problemas de fertilidad y se sometió a tratamientos de FIV. “Intentaba quedar embarazada. Fue un camino difícil para mí, el camino de tener hijos”, compartió Aniston.

“Todos esos años de especulaciones… Fue realmente duro. Me sometí a FIV, bebí tés chinos, hice de todo. Habría dado cualquier cosa por alguien que me dijera: ‘Congela tus óvulos’. Hazte un favor. Simplemente no piensas en eso. Así que aquí estoy hoy. Ese barco ha zarpado”.

Aniston también mostró su apoyo a Kamala Harris al volver a publicar un video de 2018 en el que Harris presionaba al entonces candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, sobre el derecho al aborto. El video, originalmente compartido por la actriz Allison Janney, resalta la postura de Harris sobre los derechos reproductivos, un tema clave en las próximas elecciones.

La salud reproductiva será un tema central en estas elecciones, y muchas mujeres en Hollywood han hablado sobre los derechos reproductivos a lo largo de los años. Aniston se une a una larga lista de voces que se alinean con Harris, quien ha sido una figura principal en la administración Biden en temas de aborto y atención médica femenina.