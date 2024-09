J.D. Vance le dice a Zelenski que en vez de "querer mandar dé gracias" 

Polémica ha generado el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos (EEUU), J.D. Vance, al cuestionar fuertemente al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de querer mandar a una de las naciones más poderosos del mundo.

Las declaraciones del candidato republicano se dieron en el marco de la visita del líder ucraniano a EEUU, donde solicitó más ayuda militar y exigió se le permita utilizar los misiles de largo alcance.

"Pero mira, no me gusta que Zelenski venga a este país y le diga a los contribuyentes estadounidenses lo que deben hacer. Deberían dar las gracias a los contribuyentes estadounidenses", dijo en todo contundente sobre la actitud del político de querer mandar.

Zelenski ha exigido en reiteradas ocasiones se le permita utilizar misiles de largo alcance y además ha pedido en constantes ocasiones más ayuda militar para combatir a Rusia.

Según J.D. Vance, el gobierno de Donald Trump pondrá fin a la guerra evitando ser débil y tonto; dando entre ver que el actual presidente, Joe Biden, ha deteriorado el poderío de EEUU ante el mundo y provoca que Zelenski quiera mandar a la nación norteamericana.

"Los detalles de cómo Donald Trump va a poner fin a la guerra en Ucrania es no siendo débil y tonto, que es por desgracia algo que no se puede decir de la actual Administración. Es muy simple".

Al respecto, señaló que la operación rusa inició en el gobierno de Joe Biden porque Vladimir Putin no respeta el liderazgo de EEUU porque sus actuales autoridades no son inteligentes.

"Así que lo que Donald Trump trae al Despacho Oval no es solo fuerza, sino inteligencia. Y creo que eso es realmente todo lo que se necesita para poner fin a esta guerra, porque mira, no está en el interés de Estados Unidos, no está en el interés de Ucrania, no está en el interés de Europa, que esta guerra continúe indefinidamente", puntualizó el compañero de fórmula de Trump.