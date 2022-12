Irán estaría fraguando la ejecución del futbolista Amir Nasr-Azadani por su activismo a favor de la mujer

Irán está bajo de la mira internacional tras conocerse que fragua la ejecución pública del futbolista Amir Nasr-Azadani por su activismo a favor de las mujeres.

Información extraoficial obtenida por las agencias internacionales de noticias revela que el gobierno busca incriminar al deportista para matarlo.

“El futbolista iraní enfrenta una posible ejecución”, según denunció en las redes sociales la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO).

La conmoción ante la noticia de la sentencia a muerte que enfrentaría Amir Nasr-Azadani ha traspasado las fronteras y cientos están exigiendo su liberación.

De acuerdo con lo recabado por la FIFRO, el futbolista enfrenta cargos por hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país.

“Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, publicó el FIFRO en su cuenta de Twitter.

Inmediatamente, la noticia fue replicada y viralizada en las distintas plataformas generando indignación y conmoción.

“Fue acusado de ser miembro de un grupo armado involucrado en la muerte de tres agentes de seguridad durante las protestas en la ciudad de Esfahan”, informó la agencia IRNA citando al Tribunal Supremo.

Amir está bajo custodia de las autoridades desde el 27 de noviembre a la espera de su sentencia que podría ser la ejecución o a varios años de prisión.

El futbolista de 26 años de edad jugado para los clubes de fútbol profesional iraníes Rah-Ahan, Tractor y Gol Rayhan.

Hace unos días, el gobierno de irán llevó a cabo la primera muerte o ejecución de un ciudadano por supuesta enemistad contra Dios al participar en las masivas protestas.

“Se le acusó de ser un alborotador que bloqueó una carretera principal en Teherán en septiembre e hirió a un miembro de una fuerza paramilitar con un machete”, informaron medios nacionales.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022