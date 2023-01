Jugador iraní Amir Nasr es condenado a 16 años de cárcel por “enemistad contra Dios”

El jugador iraní Amir Nasr Azadini fue condenado a 16 años de cárcel por la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad de Irán.

Según investigaciones del gobierno iraní, el jugador habría participado en los crímenes durante las masivas protestas que se registraron en septiembre y se extendieron por varias semanas.

El jugador iraní de 26 años de edad al protestar contra el gobierno y matar a los uniformados incurrió en “enemistad contra Dios”.

La Federación Internacional de Futbolistas denunció al gobierno de Irán por intentar asesinar al joven futbolistas a inicios de diciembre.

De acuerdo con el organismo, Amir enfrentaba la ejecución como ha ocurrido con otros condenados por participar en las protestas.

“Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, publicó la Federación Internacional de Futbolistas.

A varias semanas, se confirmó que el jugador iraní deberá pasar 16 años de prisión por los crímenes y por el delito de “enemistad en contra de Dios”.

La condena fue la menor que ha recibido con relación a otros jóvenes que han sido ejecutados por su participación en las movilizaciones.

Mohsen Shekari, una activista de los DDHH de 29 años de edad, se convirtió en el primer ejecutado luego que el Tribuna Revolucionario de Moharebeh decretara su muerte.

I.R. authorities announced that #Amir_Nasr_Azadani has been sentenced to 16 years prison, so #NoDeathPenalty thanks to all who were his voice! #MohammadBroghani and #MohammadGhobadloo were not executed this morning but remain in danger together with many more #Mahsa_Amini pic.twitter.com/YpgFf5r9ve

— Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) January 9, 2023